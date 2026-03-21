Гераскевич вместе с 'Нафтогазом' пробежал 'Дистанцию памяти', почтив погибших военных. Фото

Группа Нафтогаз вместе с олимпийцем Владиславом Гераскевичем провели забег "Дистанция памяти", посвященный погибшим в войне против Украины. Мероприятие состоялось при участии около 70 сотрудников компании и их родных, которые преодолели символическую дистанцию.

Инициативу организовала Группа Нафтогаз при участии спортсмена Владислава Гераскевича. Участники отметили важность сохранения памяти о павших, а сам спортсмен объяснил значение дистанции: "Это о памяти, о силе и о том, что мы должны двигаться дальше".

Символика дистанции

Дистанция забега составила 1445 метров – именно такую длину имеет трек в скелетоне. Ее выбрали не случайно, ведь именно эту дистанцию Владиславу Гераскевичу ранее не позволили преодолеть на Олимпийских играх. Теперь она стала символом памяти и совместного движения вперед.

Каждый участник вышел на старт в футболке с именами погибших – это были друзья, коллеги или родные. Атмосфера была сдержанной, но очень личной. Люди бежали молча или сосредоточенно, и это, пожалуй, говорило больше, чем любые слова.

Факты и потери

С начала полномасштабной войны 314 работников Группы Нафтогаз погибли в результате боевых действий. Участники забега посвящали свои метры конкретным людям. Один из них, Виктор Бойчук, отметил: "Эту дистанцию буду бежать, в частности, за своего друга Руслана. Он добровольцем ушел на фронт".

В компании подчеркнули, что продолжат поддерживать подобные инициативы. Речь идет о мероприятиях, которые объединяют людей и помогают сохранять память о тех, кто отдал жизнь за Украину.

