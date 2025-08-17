Георгий Гамов: одессит, проникший в тайну возникновения нашей Вселенной и ставший 'отцом' теории Большого взрыва

О Георгии, или Джордже, как называли его в течение жизни, причем как в США, так и в Советском Союзе, – Гамове говорят как об одном из тех, кто прославил свою родину, Украину, во всем мире. Интересы ученого-физика были широки и разнообразны – от ядерной физики до космологии и биологии, но, пожалуй, самым известным и значимым его открытием стала разработка знаменитой теории Большого взрыва, благодаря которой ученые смогли объяснить, что происходило в нашей Вселенной в первые мгновения ее существования. В честь Георгия Гамова назван лунный кратер, астероид и специальная премия, присуждаемая ученым-эмигрантам за вклад в развитие американской науки. В родном городе Гамова, Одессе, его имя носит сквер, находящийся на пересечении двух улиц – Балковской и Мельницкой.

Детство и юность в Одессе

Георгий Антонович Гамов родился в Одессе в марте 1904 года. Он был единственным ребенком в богатой и уважаемой семье: его отец, полковник царской армии и статский советник, окончивший Одесский университет, преподавал словесность в Одесском реальном училище Св. Павла, мать – историю и географию в женском гимназии, дед по линии матери был митрополитом и настоятелем одного из одесских соборов. Мать Георгия умерла, когда мальчику было 9 лет, и его воспитывал отец, который всячески поощрял его страсть к наукам.

С началом Первой мировой войны в жизни Гамова – как, впрочем, и многих других одесситов – наступили сложные времена: с продуктами стало плохо, и мальчику не всегда удавалось поесть досыта, да и холод, который царил в одесских квартирах, ребенок переносил очень тяжело. Но это не помешало его успехам в учебе – окончив реальное училище, Георгий поступил в Одесский университет на физико-математический факультет. Увы, с учебой в родном городе не сложилось: занятия по физике отменили совсем, поскольку на кафедре не было необходимых для опытов показательных материалов, а лекции по математике из-за нехватки электричества преподаватели читали в кромешной тьме. Один из них и посоветовал Гамову, в котором почувствовал серьезный потенциал, перевестись в университет Петербурга – там условия для учебы были не такими суровыми. Чтобы оплатить сыну дорогу и первое время жизни на новом месте, отец продал последнюю семейную реликвию – столовое серебро.

"Джаз-банд", или Д'Артаньян и три мушкетера

В Петербургском – вскоре ставшем Ленинградским – университете Гамов не только слушал лекции таких выдающихся ученых, как Всеволод Фредерикс (оптика), Митрофан Глаголев (электричество), Александр Тудоровский (механика) и Юрий Крутков (статистическая физика), последний к тому же стал научным руководителем его кандидатской диссертации, но и завел много друзей. Их имена, а это Лев Ландау (у него было прозвище Дау), Дмитрий Иваненко (Димус) и Матвей Бронштейн (Аббат), сегодня являются легендами мировой науки. Сами они говорили о своей компании как о "джаз-банде", а окружающие считали их "Д'Артаньяном и тремя мушкетерами". В соавторстве с Ландау и Иваненко Гамов опубликовал свои первые научные работы.

Полевой офицер в буденовке

Учебу испытывавшему в то время крайнюю нужду Гамову приходилось совмещать с работой – он преподавал физику в артиллерийской школе, где его оформили как полевого офицера и даже обязали носить военную форму с буденовкой. Несмотря на это, университетский курс Гамов прошел не за положенные четыре, а ускоренными темпами – за три года. Он сразу же поступил в аспирантуру и уже в 1928 году стал счастливым обладателем стипендии в немецком "городе университетов" – Геттингене – сроком на три месяца. На Западе по достоинству оценили потенциал молодого советского ученого, и он получил еще несколько более продолжительных стипендий, позволивших ему учиться в престижных европейских университетах, включая вузы Оксфорда и Копенгагена. Гамов готов был продолжать учиться и дальше, но срок действия его документов истек. Для того, чтобы их продлить, необходимо было вернуться в Советский Союз, но там "дверь" за Гамовым, которым к тому времени был уже известным во всем мире ученым, сразу же захлопнулась: власть, понимая, что он настроен в конце концов остаться на Западе, сделала его невыездным. Атмосфера в стране становилась все мрачнее – раскручивался маховик сталинских репрессий, касавшихся в том числе ученых, которые, казалось бы, не имеют отношения к политике по определению. Гамов, не имевших возможности уехать официально, решил бежать.

Две попытки бегства: неудачная и успешная

Летом 1932 года, получив отпуск, Гамов вместе с молодой женой – выпускницей физмата МГУ Любовью Вохминцевой, которую в семье называли Ро – заехал погостить к отцу в Одессу, а затем отправился на отдых в Крым. Бежать в Турцию они пытались на простой шлюпке, на которой отплыли вечером. Молодожены гребли всю ночь и даже попали в шторм, но утром оказались все на том же крымском берегу – просто чуть дальше того места, где стартовали. Но Гамов не отчаялся, и его вторая попытка уехать из Советского Союза увенчалась успехом. В 1934 году по просьбе знаменитого датского физика Нильса Бора руководитель престижного Сольвеевского конгресса физиков Поль Ланжевен обратился к советскому правительству с просьбой отпустить на него Гамова. Невероятно, но факт: визы выдали не только самому ученому, но и его жене – из Брюсселя, где проходил конгресс, они не вернулись.

Карьера за границей

Два месяца Гамов провел в Институте радия, затем переехал в Кембридж, куда его пригласил Эрнест Резерфорд, после чего на время вернулся в Копенгаген. Но окончательный выбор ученый сделал в пользу США, где сначала читал лекции в Мичиганском университете, а затем долгое время – с 1934-го по 1956 год – был профессором Университета имени Джорджа Вашингтона. Ушел он из него не по профессиональным, а по личным причинам. К тому времени Гамов развелся с Ро, которая в 1935 году родила ему сына Рустема-Игоря, и женился на американке Барбаре Перкинс.

Вместе с новой женой Гамов переехал в город Болдер и стал профессором Университета Колорадо, в котором работал до самой смерти, случившейся 19 августа 1968 года на 64-м году его жизни. Георгий – Джордж – Гамов похоронен на кладбище Грин Маунтин в Болдере.

Главные открытия Гамова

Основные труды ученого посвящены квантовой механике, ядерной физике, астрофизике, биологии, космологии, истории физики. Применив квантовую механику к объяснению альфа-распада, он в результате создал представление о так называемом "туннельном эффекте". Сформулировал представление об уровнях энергии в ядре, доказав, что наиболее эффективными ядерными зарядами являются протоны. Гамов мог стать участником Манхэттенского проекта, работавшего над созданием атомной бомбы, но ему помешал факт из его советского прошлого – Гамову припомнили его преподавание в артиллерийской школе. По словам самого ученого, ему всегда нравилось быть пионером, поэтому, когда ядерной физикой стали заниматься многие, он взялся за еще практически непознанные ядерную астрономию, астрофизику и космологию. Именно эти исследования дали ему возможность понять, какие процессы происходили во Вселенной в первые минуты ее существования, за что Георгия Антоновича называют "отцом" теории Большого взрыва.

Занимался Гамов и изучением фундаментальных законов биологии, в частности, именно ему принадлежит гипотеза о том, что генетическая информация кодируется сочетанием "троек" четырех нуклеотидов, входящих в молекулу ДНК, – в год его смерти Роберт Холли, Хар Корана и Маршалл Ниренберг получили за разработку принадлежащей Гамову теории Нобелевскую премию. Сам Гамов, несмотря на многочисленные открытия, никогда ею удостоен не был.