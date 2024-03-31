Генеральша или генералка: как правильно говорить по-украински

Язык постоянно развивается и последней инновацией стало активное внедрение феминитивов. Это одна из самых динамичных категорий современного украинского языка. Феминитивы привлекают все большее исследовательское внимание в связи с развитием гендерной лингвистики.

Неудивительно, что возникает много вопросов относительно образования женской формы определенных слов. Известный учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как образовать феминитив от слова "генерал".

Феминитивы образуются суффиксальным способом. Мы уже привыкли к словам типа "продавчиня", "астрологиня", "боржниця", "чиновниця", "директорка" тощо.

Языковед отмечает, что иногда в бытовом языке добавляют не тот суффикс – и промахиваются. Вот и выходят директорши, врачи и генеральши.

Авраменко обратил внимание, что в этих случаях суффикс -ш- не указывает на конкретную профессию. То есть, можно даже сказать "лікарша", но для определения жены врача. По аналогии можно употреблять и "генеральша" – жена генерала.

А говоря о профессии, следует использовать суффикс -к-: "директорка", "лікарка", "генералка".

Например:

Іван, увійшовши в кімнату, побачив, як біля вікна чванливо стояла насуплена генеральша, і поцікавився, де її чоловік.

Оксана була справжньою генералкою – і за званням, і за характером.

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