Где лучше всего хранить сыр, чтобы он был свежим и не плесневел: делимся кулинарными советами

Сыры – полезные молочные продукты, который любят практически все. Но, очень важно знать, как правильно и где хранить разные виды сыра, чтобы они не испортились и оставались вкусными и свежими.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами от экспертов, как, где и сколько нужно хранить сыры.

Где хранить любой сыр в холодильнике

Лучше всего хранить сыры в задней части холодильника, где температура и влажность лучше всего регулируются.

Важно: старайтесь не хранить сыр в дверце холодильника, поскольку постоянное открытие и закрытие подвергает его сильному колебанию температуры!

Как и где лучше хранить мягкие и твердые сыры

Твердые сыры

Твердые сыры, например, пармезан, имеют низкое содержание влаги, а поскольку бактериям для выживания нужна пища и влага, сыр с более низким содержанием влаги хранится дольше, именно поэтому твердые сыры лучше заворачивать в пищевую пленку, а не в пищевую бумагу (или пергамент для выпечки), поскольку она будет пропускать воздух, и сыр высохнет.

Мягкие сыры

А вот мягкие сыры имеют более высокое содержание влаги и должны иметь возможность "дышать", если они этого не делают, в них накапливаются аммиачные газы, которые могут испортить их вкус. И хранить их лучше всего завернутыми в пищевую бумагу для сыра, а также подойдет для этого пергамент для выпечки или многоразовую вощеную ткань, а затем сыр нужно положить в пластиковый контейнер.

Также на OBOZ.UA сообщалось, как нарезать сыр тонкими и одинаковыми слайсами без ножа.