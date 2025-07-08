Как нарезать сыр тонкими и одинаковыми слайсами без ножа: делимся лайфхаком

Если вы хотите нарезать сыр тонкими слайсами и без ножа, идеально для этого подойдут некоторые кухонные гаджеты, например, терка и овощечистка.

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Американская кулинарка Белла показала в TikTok, как быстро и без ножа нарезать сыр одинаковыми слайсами.

Терка

Некоторые терки имеют специальные лезвия для нарезки сыра на тонкие ломтики. С их помощью можно нарезать сыр, прижимая его к лезвию и двигая в определенном направлении.

Картофелечистка

Американская кулинарка Белла показала, как можно использовать картофелечистку для нарезки сыра на тонкие ломтики.

Нож для овощей

Если нож для овощей острый, его также можно использовать для нарезки сыра.

Зубная нить

Выберите длинную нить, которая вдвое превышает размер сыра. Проведите нить по воображаемой линии разреза, как при использовании ножа.

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