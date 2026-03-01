Где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике, чтобы они не испортились: делимся советами
Яйца – полезный и вкусный продукт, который является уникальным диетическим продуктом, который содержит высококачественный белок, а также в них есть витамины (A, D, E, B12) и минералы (селенфосфорхолин). Регулярное употребление поддерживает здоровье мышц, мозга и глаз, а также улучшает обмен веществ, помогает при похудении и не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний при умеренном потреблении. Есть яйца можно каждый день, в любом виде, но лучше не жарить.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и где нельзя хранить яйца, а также – где лучше всего хранить яйца, чтобы они были свежими и полезными.
Где нельзя хранить яйца в холодильнике
В холодильнике категорически нельзя хранить яйца на дверце, поскольку постоянные перепады температуры при открытии способствуют быстрой порче и размножению бактерий.
Также не рекомендуется оставлять их без оригинальной упаковки (картона) или размещать рядом с продуктами с сильным запахом, которые могут поглощаться через пористую скорлупу.
Основные места и ошибки хранения
Дверца холодильника: самое теплое место с колебаниями температуры от +10°C до +15°C.
Оригинальная упаковка: Оставлять яйца в картонной коробке лучше в пластиковом лотке для защиты от запахов и влаги.
Полки рядом с мясом/рыбой: запрещено во избежание перекрестного загрязнения.
Мытье перед хранением: не мойте яйца перед тем как положить в холодильник – это разрушает естественную защитную пленку, что приводит к более быстрой порче.
Лучшее место для хранения яиц в холодильнике
Средняя или верхняя полка ближе к задней стенке где температура наиболее стабильна!
