Где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике, чтобы они не испортились: делимся советами

Яйца – полезный и вкусный продукт, который является уникальным диетическим продуктом, который содержит высококачественный белок, а также в них есть витамины (A, D, E, B12) и минералы (селенфосфорхолин). Регулярное употребление поддерживает здоровье мышц, мозга и глаз, а также улучшает обмен веществ, помогает при похудении и не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний при умеренном потреблении. Есть яйца можно каждый день, в любом виде, но лучше не жарить.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и где нельзя хранить яйца, а также – где лучше всего хранить яйца, чтобы они были свежими и полезными.

Где нельзя хранить яйца в холодильнике

В холодильнике категорически нельзя хранить яйца на дверце, поскольку постоянные перепады температуры при открытии способствуют быстрой порче и размножению бактерий.

Также не рекомендуется оставлять их без оригинальной упаковки (картона) или размещать рядом с продуктами с сильным запахом, которые могут поглощаться через пористую скорлупу.

Основные места и ошибки хранения

Дверца холодильника: самое теплое место с колебаниями температуры от +10°C до +15°C.

Оригинальная упаковка: Оставлять яйца в картонной коробке лучше в пластиковом лотке для защиты от запахов и влаги.

Полки рядом с мясом/рыбой: запрещено во избежание перекрестного загрязнения.

Мытье перед хранением: не мойте яйца перед тем как положить в холодильник – это разрушает естественную защитную пленку, что приводит к более быстрой порче.

Лучшее место для хранения яиц в холодильнике

Средняя или верхняя полка ближе к задней стенке где температура наиболее стабильна!

