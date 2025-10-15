Где хранить яйца, чтобы они оставались свежими в течение нескольких недель: лучшее место

Вопрос о том, где хранить яйца, годами вызывает споры. Хотя одни утверждают, что лучший способ сохранить их свежими – это держать в холодильнике, другие считают, что хранение яиц в шкафу, ящике или просто на кухонной столешнице помогает им оставаться пригодными к употреблению еще дольше.

Эксперты по пищевым продуктам поделились советом относительно того, где, по их мнению, полезнее всего хранить яйца, и это поможет продлить срок их годности в течение нескольких недель, пишет Express.

Если яйца охлаждали перед продажей, изменение температуры при перемещении их из магазинного холодильника в более теплую тележку может привести к образованию конденсата.

А когда эти яйца затем возвращают в холодильник дома, влага способствует росту бактерий на скорлупе, что может поставить под угрозу их безопасность. Хранение яиц при стабильной температуре помогает предотвратить эту проблему.

Оптимальным местом для хранения купленных яиц является, собственно, холодильник. Там они могут лежать до трех-четырех недель, прежде чем начнут портиться. Но, по словам экспертов, при этом их лучше оставлять в оригинальной упаковке.

"Температура 4°C или ниже обеспечит свежесть и вкус ваших яиц. А хранение в оригинальной упаковке защитит их поры от проникновения новых, возможно, сильнее пахнущих "соседей" в холодильнике", – сказал специалист.

Эксперты рекомендуют размещать их на полке внутри холодильника, а не на дверце, поскольку температура там стабильнее и лучше для хранения яиц.

