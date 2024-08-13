Где будет наиболее жарко: синоптики дали прогноз на 14 августа

В Украине 14 августа осадков не ожидается. Днем наиболее сильная жара (до +31 градуса) прогнозируется на юге, а также на Закарпатье.

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Прогнозом погоды на среду поделился Украинский гидрометеорологический центр на своем сайте. Синоптики рассказали, что на небе будет облачно с прояснениями, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 метров в секунду.

В среднем ночью ожидается +9...+14, днем +22...+27 градуса. Более высокая температура воздуха будет на Закарпатье и в южной части Украины: ночью +12...+17 (на побережье морей до +21), днем ​​+26...+31 градуса.

В Киевской области 14 августа сухо, облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют на Киевщине в темное время суток +9...+14, в светлое +​​22...+27градусов.

В самом Киеве ночью +12...+14, днем ​​+24...+26 градусов.

Предупреждение о пожарной опасности

14 августа в восточных, большинстве центральных, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской областях и в Крыму ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На пересечении второй и третьей декады августа в Украину, вероятно, вернется аномальная жара.

– Пик высоких температур синоптик Наталья Диденко ожидает в период 16–20 августа.

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