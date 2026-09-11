Гаага прислушалась к историям украинцев: Фонд Рината Ахметова укрепил международное сотрудничество

Генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова и участницы проекта "Молодёжь выбирает Украину" Ольга и Алина побывали с рабочим визитом в Гааге. Там они встретились с руководством Целевого фонда помощи пострадавшим (Trust Fund for Victims, TFV) при Международном уголовном суде. Этот фонд помогает людям, пострадавшим от военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида и агрессии. Также делегация Фонда встретилась с руководством и экспертами МИД Нидерландов.

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Стороны обсудили доступные механизмы поддержки украинских детей и семей пропавших без вести, защиту прав пострадавших от войны, независимый мониторинг мест лишения свободы и правозащитную экспертизу.

Встреча стала важной возможностью для обмена практическим опытом оказания помощи пострадавшим от войны. В центре внимания были подходы к поддержке пострадавших, механизмы восстановления и репараций, а также возможности использования международной экспертизы для помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Представители Фонда Рината Ахметова рассказали о многолетнем опыте оказания помощи людям, пережившим оккупацию, плен, незаконное перемещение, потерю жилья и другие последствия войны. В частности, речь шла о проекте "Молодежь выбирает Украину". О его важности рассказали 19-летние сестры-близнецы Ольга и Алина из Донецка. Более 10 лет они жили на оккупированной территории, но сохраняли проукраинскую позицию и в конце концов вернулись в Украину. Теперь Фонд совместно с Офисом омбудсмена Украины и Министерством молодежи и спорта Украины помогает им адаптироваться после возвращения: продолжить обучение, найти работу, получить психологическую и юридическую поддержку, а также помощь с жильем.

"Сегодня масштабы трагедии войны, которую развязала Россия в Украине, требуют глобального взаимодействия. Опыт Фонда Рината Ахметова показывает важность объединения усилий с международными партнерами. Расширение такого сотрудничества помогает более эффективно поддерживать украинцев, переживших оккупацию, депортацию или утрату имущества, и совместно добиваться справедливости и ответственности со стороны РФ", – отметила Ксения Сухова.

Завершающей частью поездки стало посещение матча ПСВ – "Шахтер" в Эйндховене. Это событие было важно не только с точки зрения спорта, но и имело важное социальное значение. Именно в этой игре "горняки" впервые вышли на поле в форме с логотипом Фонда Рината Ахметова. В ходе матчей Лиги чемпионов этот логотип будет помогать знакомить миллионную международную аудиторию с историями участников проекта "Молодёжь выбирает Украину", напоминая о стойкости украинской молодёжи и необходимости глобальной поддержки пострадавших от войны.