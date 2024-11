Шевченковская премия-2025: появился полный список претендентов на награду

Появился полный список номинантов на получение Национальной премии имени Тараса Шевченко-2025. Документы и произведения от претендентов на ее получение принимали до 31 октября.

Первый тур конкурса состоится в третьей декаде ноября этого года. Список художников и ученых, которые будут бороться за соискание премии имени Шевченко, обнародован на сайте комитета.

Так, лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко будут выбирать в восьми номинациях: литература, литературоведение и искусствоведение, публицистика и журналистика, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство, визуальные искусства, декоративно-прикладное искусство.

Литература

В номинации "Литература" за премию на этот раз будут бороться 26 авторов:

Виктор Терен с книгой стихов "Любовь и свобода"

Петр Саноцкий с книгой "В ожидании весны. Сокальщина в борьбе за свободу Украины"

Александр Скороход с романом "Невеста"

Анатолий Шкулипа с книгой стихов "Настежь – как небеса"

Зиновий Легкий с книгой "Время раскаяния и расплаты"

Николай Славинский с поэтическим трикнижием "Магический кристалл", "Магический кристалл 2", "Магический кристалл 3".

Маркиян Камыш с романом "Хозяин"

Александр Балабко с романом "Кимоно для Баттерфляй. Из жизни Саломеи Крушельницкой"

Иван Малярчук с книгой "Доброславие"

Николай Павленко с эпизодическим романом "Малолетняя мамочка"

Светлана Поваляева с книгой стихов "Переменная облачность с прояснениями"

Светлана Короненко с поэтической книгой "Поэзии"

Владимир Никитенко с дилогией: "Зануда Рауль и письмо старой маркизы"; "Зануда Рауль и другие лжецы"

Олаф Клеменсен с книгой стихов "Имена, которые остались"

Рауль Чилачава с книгой "Бельканто"

Артем Чех с романом "Песня открытого пути"

Юрий Издрык с книгой стихов "Коллекция"

Юрий Тарнавский с романом "Теплые полярные ночи"

Сергей Поддубный с книгами "Илар Хоругин. Велесова книга", "Велесова книга для юношества", "Велесова книга – история украинцев с древнейших времен и священный кодекс славян"

Богдан Томенчук с книгой стихов "Вышейте, мама, бронежилет"

Ирэн Витуш (Ирина Квасница) со сборником сказок и легенд "Сказки бабушки Ирены. Любимым Малышам на каждый добрый вечер" на канале YouTube

Оксана Рубаняк с книгой стихов "Навстречу смерти"

Ирина Рачковская с книгой-мемориалом "Поминальный хлеб. Хлеб, который едят после смерти"

Виолетта Киртока с книгами "Народные герои Украины. Истории настоящих" в 2-х томах

Артур Дронь с книгой стихов "Здесь были мы"

Марьяна Савка с книгой стихов "Навеки нежные: 77 стихов любви и веры".

Литературоведение и искусствоведение

В номинации "Литературоведение и искусствоведение" на этот раз представлены пять номинантов:

Игорь Набитович и книга "Сага художественной семьи: Александр Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий"

Роман Яцив с его антологиями, научно-художественными и научными изданиями

Людмила Тарнашинская с книгами "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты", "Украина в огне" Война 2022 сквозь призму Довженко: 100 дней противостояния"

Вано Крюгер и его книга эссе "Рассеченный цветок"

Валерий Битаев, Владислав Корниенко, Юрий Мосенкис с совместной работой "Многовековое литературно-художественное оружие украинской победы".

Журналистика и публицистика

В номинации "Журналистика и публицистика" представлены девять претендентов на соискание премии:

Владимир Мула и его документальный проект "Футбол должен продолжаться"

Олег Баган и его книга "Феномен Галиции"

Иван Малярчук с книгой "Доброславие"

Людмила Калабуха и ее книга "Сделайте наоборот: жизнь и продажи до и во время войны"

Ирина Говоруха с книгой "Код нации"

Павел Казарин и его проект "Публицистика военного времени на "Украинской правде"

Виктор Жадько с книгой "Иду по дорогам твоим"

Виолетта Киртока с двухтомником "Народные герои Украины. Истории настоящих"

Александр Зинченко с книгой "Как украинцы разрушили империю зла".

Музыкальное искусство

Премию в номинации "Музыкальное искусство" может получить один из девяти творцов:

Александр Шимко с сакральной мистерией "Вырий" для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты

Мария Бурмака с музыкальным альбомом "Любимые классики"

Марьян Пирожок, Александр Драчук, Маркиян Турканик (группа "Пиріг та Батіг") с альбомом "Зеленый"

Зоряна Кушплер с компакт-диском "Украинское интерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo)

Рубен Толмачев с музыкально-поэтическим перфомансом "Хоровой цикл для чтеца, бандуры и смешанного хора на тексты поэтических перепевов Тараса Шевченко "ПСАЛМЫ ДАВИДОВЫ"

Алексей Скрипник с хоровым концертом "Катарсис", Симфонией №3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра

Андрей Хайат с музыкальным произведением "Гимн земли"

Богдана Пивненко с концертными программами 2019-2024 годов

Евгений Оркин, Оксана Лынив с кантатой "Папочка книга"

Театральное искусство

В номинации "Театральное искусство" на этот раз номинированы три претендента:

Василий Вовкун с оперой "Лис Никита", модерн-балетом "Познай себя!", театральной кантатой "Псалмы войны", балетом "Тени забытых предков" и оперой "Диалог кармелиток"

Елена Галл-Савальская с моноспектаклем "Будет тебе, враже, так, как ведьма скажет" (по пьесе Елены Маляренко "Противотанковая ведьма")

Максим Голенко, Юлия Зауличная, Алексей Бусько, Марк Дробот со спектаклями "Красная рута", "Зернохранилище" Наталки Ворожбит.

Киноискусство

В номинации "Киноискусство" в этом году номинировано только одно произведение – полнометражный игровой фильм "Довбуш", над которым работали Олесь Санин, Сергей Михальчук и Алла Загайкевич.

Визуальные искусства

В номинации "Визуальные искусства" за победу будут бороться 14 претендентов:

Зореслава Пилипишак и его картина "Сердце Иисуса"

Юлий Скаканди и серия живописных произведений "Ностальгия"

Анатолий Федирко и его художественный проект "Возрождение Украины" – серия витражей для Главной Синагоги Буковины имени семьи Марбергов в Черновцах

Екатерина Косьяненко и художественный проект "Victory" – серия произведений станковой живописи

Григорий Лоик и художественный проект "МАЙДАН-ВОЙНА-МАРЕ"

Вера Баринова (Кулеба) и проект "Крик молчания" (произведения: "Домой. К маме", "Помогите", "Екатерина", "Наймичка")

Борис Крылов, Олесь Сидорук и созданный ими памятник Великому князю Литовскому и королю Польши Александру Ягеллончику в городе Каунас

Владимир Козюк с полиптихом "Украина сквозь века"

Владимир Шолудько и созданный им памятник УПА "Борцам за Волю Украины" (1943-1947 г.г.)

Олег Пинчук со скульптурной композицией "Тризуб"

Юлия Мусаковская и выставка "Траектории полетов"

Иван Светличный и выставка "Maybe We Can Have Fun Together" ("Возможно, мы сможем повеселиться вместе")

Никита Титов с серией политических плакатов "Путь Свободы"

Ирина Сушельницкая и художественный проект "КОД Украины" (Культура Объединяет Дух).

Декоративно-прикладное искусство

А в номинации "Декоративно-прикладное искусство" представлены два номинанта :

Олег Боньковский с художественной серией "Крестная дорога Украины" (2012-2023)

Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак с художественным проектом "Петриковская роспись: на защите идентичности" (серия художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи).

Шевченковская премия – это государственная награда Украины в гуманитарной сфере, высшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Она была начата 20 мая 1961 года и с тех пор вручается ежегодно.

Напомним, в марте 2023 года вокруг Шевченковской премии разгорелся скандал из-за того, что у одного из лауреатов были связи с РФ. Литературовед Михаил Назаренко, победу которому принесла книга "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях, в 2021 году приобщился к переводу книг на русский, а также издавал свои работы в стране-агрессоре.

В тот же месяц глава комитета Юрий Макаров сложил полномочия. Причиной своего решения он назвал разногласия с членами комитета из-за его предложения о дополнении списка номинаций премиями "За вклад в победу". По словам Макарова, его предложение наткнулось на "агрессивное непонимание".

