Шевченковская премия-2025: появился полный список претендентов на награду
Появился полный список номинантов на получение Национальной премии имени Тараса Шевченко-2025. Документы и произведения от претендентов на ее получение принимали до 31 октября.
Первый тур конкурса состоится в третьей декаде ноября этого года. Список художников и ученых, которые будут бороться за соискание премии имени Шевченко, обнародован на сайте комитета.
Так, лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко будут выбирать в восьми номинациях: литература, литературоведение и искусствоведение, публицистика и журналистика, музыкальное искусство, театральное искусство, киноискусство, визуальные искусства, декоративно-прикладное искусство.
Литература
В номинации "Литература" за премию на этот раз будут бороться 26 авторов:
Виктор Терен с книгой стихов "Любовь и свобода"
Петр Саноцкий с книгой "В ожидании весны. Сокальщина в борьбе за свободу Украины"
Александр Скороход с романом "Невеста"
Анатолий Шкулипа с книгой стихов "Настежь – как небеса"
Зиновий Легкий с книгой "Время раскаяния и расплаты"
Николай Славинский с поэтическим трикнижием "Магический кристалл", "Магический кристалл 2", "Магический кристалл 3".
Маркиян Камыш с романом "Хозяин"
Александр Балабко с романом "Кимоно для Баттерфляй. Из жизни Саломеи Крушельницкой"
Иван Малярчук с книгой "Доброславие"
Николай Павленко с эпизодическим романом "Малолетняя мамочка"
Светлана Поваляева с книгой стихов "Переменная облачность с прояснениями"
Светлана Короненко с поэтической книгой "Поэзии"
Владимир Никитенко с дилогией: "Зануда Рауль и письмо старой маркизы"; "Зануда Рауль и другие лжецы"
Олаф Клеменсен с книгой стихов "Имена, которые остались"
Рауль Чилачава с книгой "Бельканто"
Артем Чех с романом "Песня открытого пути"
Юрий Издрык с книгой стихов "Коллекция"
Юрий Тарнавский с романом "Теплые полярные ночи"
Сергей Поддубный с книгами "Илар Хоругин. Велесова книга", "Велесова книга для юношества", "Велесова книга – история украинцев с древнейших времен и священный кодекс славян"
Богдан Томенчук с книгой стихов "Вышейте, мама, бронежилет"
Ирэн Витуш (Ирина Квасница) со сборником сказок и легенд "Сказки бабушки Ирены. Любимым Малышам на каждый добрый вечер" на канале YouTube
Оксана Рубаняк с книгой стихов "Навстречу смерти"
Ирина Рачковская с книгой-мемориалом "Поминальный хлеб. Хлеб, который едят после смерти"
Виолетта Киртока с книгами "Народные герои Украины. Истории настоящих" в 2-х томах
Артур Дронь с книгой стихов "Здесь были мы"
Марьяна Савка с книгой стихов "Навеки нежные: 77 стихов любви и веры".
Литературоведение и искусствоведение
В номинации "Литературоведение и искусствоведение" на этот раз представлены пять номинантов:
Игорь Набитович и книга "Сага художественной семьи: Александр Фредро, София Шептицкая, митрополит Андрей Шептицкий"
Роман Яцив с его антологиями, научно-художественными и научными изданиями
Людмила Тарнашинская с книгами "Украинское шестидесятничество: профили на фоне поколения. Историко-литературный и поэтический аспекты", "Украина в огне" Война 2022 сквозь призму Довженко: 100 дней противостояния"
Вано Крюгер и его книга эссе "Рассеченный цветок"
Валерий Битаев, Владислав Корниенко, Юрий Мосенкис с совместной работой "Многовековое литературно-художественное оружие украинской победы".
Журналистика и публицистика
В номинации "Журналистика и публицистика" представлены девять претендентов на соискание премии:
Владимир Мула и его документальный проект "Футбол должен продолжаться"
Олег Баган и его книга "Феномен Галиции"
Иван Малярчук с книгой "Доброславие"
Людмила Калабуха и ее книга "Сделайте наоборот: жизнь и продажи до и во время войны"
Ирина Говоруха с книгой "Код нации"
Павел Казарин и его проект "Публицистика военного времени на "Украинской правде"
Виктор Жадько с книгой "Иду по дорогам твоим"
Виолетта Киртока с двухтомником "Народные герои Украины. Истории настоящих"
Александр Зинченко с книгой "Как украинцы разрушили империю зла".
Музыкальное искусство
Премию в номинации "Музыкальное искусство" может получить один из девяти творцов:
Александр Шимко с сакральной мистерией "Вырий" для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты
Мария Бурмака с музыкальным альбомом "Любимые классики"
Марьян Пирожок, Александр Драчук, Маркиян Турканик (группа "Пиріг та Батіг") с альбомом "Зеленый"
Зоряна Кушплер с компакт-диском "Украинское интерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo)
Рубен Толмачев с музыкально-поэтическим перфомансом "Хоровой цикл для чтеца, бандуры и смешанного хора на тексты поэтических перепевов Тараса Шевченко "ПСАЛМЫ ДАВИДОВЫ"
Алексей Скрипник с хоровым концертом "Катарсис", Симфонией №3 "Галина" для скрипки и симфонического оркестра
Андрей Хайат с музыкальным произведением "Гимн земли"
Богдана Пивненко с концертными программами 2019-2024 годов
Евгений Оркин, Оксана Лынив с кантатой "Папочка книга"
Театральное искусство
В номинации "Театральное искусство" на этот раз номинированы три претендента:
Василий Вовкун с оперой "Лис Никита", модерн-балетом "Познай себя!", театральной кантатой "Псалмы войны", балетом "Тени забытых предков" и оперой "Диалог кармелиток"
Елена Галл-Савальская с моноспектаклем "Будет тебе, враже, так, как ведьма скажет" (по пьесе Елены Маляренко "Противотанковая ведьма")
Максим Голенко, Юлия Зауличная, Алексей Бусько, Марк Дробот со спектаклями "Красная рута", "Зернохранилище" Наталки Ворожбит.
Киноискусство
В номинации "Киноискусство" в этом году номинировано только одно произведение – полнометражный игровой фильм "Довбуш", над которым работали Олесь Санин, Сергей Михальчук и Алла Загайкевич.
Визуальные искусства
В номинации "Визуальные искусства" за победу будут бороться 14 претендентов:
Зореслава Пилипишак и его картина "Сердце Иисуса"
Юлий Скаканди и серия живописных произведений "Ностальгия"
Анатолий Федирко и его художественный проект "Возрождение Украины" – серия витражей для Главной Синагоги Буковины имени семьи Марбергов в Черновцах
Екатерина Косьяненко и художественный проект "Victory" – серия произведений станковой живописи
Григорий Лоик и художественный проект "МАЙДАН-ВОЙНА-МАРЕ"
Вера Баринова (Кулеба) и проект "Крик молчания" (произведения: "Домой. К маме", "Помогите", "Екатерина", "Наймичка")
Борис Крылов, Олесь Сидорук и созданный ими памятник Великому князю Литовскому и королю Польши Александру Ягеллончику в городе Каунас
Владимир Козюк с полиптихом "Украина сквозь века"
Владимир Шолудько и созданный им памятник УПА "Борцам за Волю Украины" (1943-1947 г.г.)
Олег Пинчук со скульптурной композицией "Тризуб"
Юлия Мусаковская и выставка "Траектории полетов"
Иван Светличный и выставка "Maybe We Can Have Fun Together" ("Возможно, мы сможем повеселиться вместе")
Никита Титов с серией политических плакатов "Путь Свободы"
Ирина Сушельницкая и художественный проект "КОД Украины" (Культура Объединяет Дух).
Декоративно-прикладное искусство
А в номинации "Декоративно-прикладное искусство" представлены два номинанта :
Олег Боньковский с художественной серией "Крестная дорога Украины" (2012-2023)
Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак с художественным проектом "Петриковская роспись: на защите идентичности" (серия художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи).
Шевченковская премия – это государственная награда Украины в гуманитарной сфере, высшая творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Она была начата 20 мая 1961 года и с тех пор вручается ежегодно.
Напомним, в марте 2023 года вокруг Шевченковской премии разгорелся скандал из-за того, что у одного из лауреатов были связи с РФ. Литературовед Михаил Назаренко, победу которому принесла книга "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792-1883" в двух частях, в 2021 году приобщился к переводу книг на русский, а также издавал свои работы в стране-агрессоре.
В тот же месяц глава комитета Юрий Макаров сложил полномочия. Причиной своего решения он назвал разногласия с членами комитета из-за его предложения о дополнении списка номинаций премиями "За вклад в победу". По словам Макарова, его предложение наткнулось на "агрессивное непонимание".
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