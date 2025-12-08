Фонд Рината Ахметова получил награду The European excellence awards 2025 за документальный проект музея 'Голоса мирных'

Одна из самых авторитетных наград в сфере коммуникаций – The European Excellence Awards – объявила победителей 2025 года. Документальный проект "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова стал победителем в категории "Ukraine".

Полный список победителей 2025 года опубликован по ссылке.

Для Музея "Голоса Мирных" награда от The European Excellence Awards подтверждает высокое качество работы и помогает привлекать еще больше внимания к важной миссии – документирования историй мирных, пострадавших от войны России против Украины.

Эта награда усиливает главное: голос каждого человека имеет значение. Именно сила этих голосов дает Европе возможность услышать правду о том, что переживает Украина, а личные переживания и трагедии никогда не должны превращаться в сухую статистику. Голос Украины, составленный из тысяч индивидуальных историй, становится мощным свидетельством стойкости народа и напоминанием, что за каждой историей стоит человеческая жизнь, достойная того, чтобы быть услышанной.

Документальный проект "Дневники мирных: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет" представлен в мультимедийном пространстве Музея "Голоса Мирных" на первом этаже Музея истории города Киева. Его основой стали реальные дневники Екатерины Савенко и Владимира Величко из Мариуполя – свидетельства людей с разными судьбами, которые через личные записи передали трагедию войны из первых уст.

Этот документальный проект продлится до конца декабря 2025 года в Музее истории города Киева. Посетите выставку по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 7, Киев.

The European Excellence Awards отмечает лучшие европейские проекты, которые отличаются креативностью, влиянием и профессиональным мастерством в сфере паблик рилейшнз, маркетинга и корпоративных коммуникаций.

Музей "Голоса Мирных" является первоисточником правды о жизни гражданских во время войны. С 2014 года он собирает свидетельства тех, кто пострадал от войны России против Украины – сейчас коллекция насчитывает более 140 000 историй.

