Фонд Рината Ахметова передал помощь эвакуированным жителям Сумщины

Сумская область страдает от вражеских обстрелов и многие выехали в более безопасные населенные пункты. Фонд Рината Ахметова передал продовольственную помощь в город Лебедин.

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Она предназначена для людей, недавно эвакуировавшихся из приграничных общин Сумщины. Также помощь могут получить ВПЛ, проживающие в городе.

В составе каждого набора – продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.