Фонд Рината Ахметова и ФК 'Шахтер' поддержали Еву из Тернополя, раненую в результате российского обстрела

Ева Унольт, вратарь "Футбольной академии Тернополь", была тяжело ранена после ракетного обстрела города, в результате которого погибли по меньшей мере 36 человек, а более 90 получили ранения. Ева также потеряла самых близких людей.

Чтобы поддержать девушку, Фонд Рината Ахметова вместе с футбольным клубом "Шахтер" организовали для нее встречу с вратарем Андреем Пятовым. Капитан сборной Украины и ФК "Шахтер" посетил Еву в больнице, передал ей вратарские перчатки, футболку и подарок от Фонда Рината Ахметова – мобильный телефон, который поможет оставаться на связи с командой и друзьями.

Пятов обратился к Еве со словами поддержки, вдохновил ее не сдаваться, продолжать бороться, а также пообещал в дальнейшем поддерживать девушку и пригласил ее на матчи украинской женской сборной после выздоровления.

"К сожалению, украинские дети живут в страшных реалиях... Я очень хотел поддержать Еву. Надеюсь, что морально ей стало легче. Мне просто надо было ее обнять – и я это сделал. Встреча была очень эмоциональной. Мы пообщались на разные темы, я пригласил Еву на наши тренировки и другие события, передал от команды поздравления и заверил, что мы будем ее поддерживать. Фонд Рината Ахметова и мы, команда "Шахтер", готовы на все ради детей", – отметил Андрей Пятов.

Также Еве предложили психологическую поддержку от Фонда Рината Ахметова, чтобы помочь преодолеть последствия травмы и поддержать эмоционально.

В самые тяжелые моменты поддержка и забота дают силы жить дальше. Фонд Рината Ахметова делает такие моменты возможными, помогая детям, пострадавшим от войны, почувствовать надежду, веру в будущее и реализовывать свои мечты.