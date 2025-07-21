Фонд Порошенко расширил сотрудничество с американской миссией Ukraine Focus, которая поставляет медэваки и пикапы для фронта

Фонд Порошенко расширяет сотрудничество с американской миссией Ukraine Focus, которая с начала полномасштабного вторжения поставляет на фронт медицинские автомобили для эвакуации. Для расширения работы Ukraine Focus в Украине Фонд выделяет 4 млн грн.

Видео дня

Как сообщил пятый президент, такое решение они вместе с Мариной Порошенко приняли на открытии фотовыставки "Focused on Humanity: Convoys, Courage and Compassion".

Ukraine Focus – это волонтерская организация, которая начинала с 14 машин для фронта, а сегодня уже поставили более 400 автомобилей. Часть из них оплачивает Фонд Порошенко.

"Ежемесячно Ukrainian Focus доставляет в Украину автомобили, в том числе скорую помощь. Потому что, к сожалению, мы имеем потери. Когда мы встречались в подземном госпитале в нескольких километрах от линии фронта, то они просили одно: дайте медэваки! Дайте бронированные медэваки, дайте пинцгауэры, дайте пикапы, дайте любые авто, которые спасают жизни", – рассказывает Порошенко о насущных потребностях военных.

Он отмечает: каждая такая машина – это десятки спасенных жизней ежемесячно.

"И поэтому для нас это столь же важно, как дроны, оружие, РЭБ и ПДТР", – отмечает Порошенко.

Он говорит: договорился с генеральным директором Ukraine Focus Бирманом Броком кроме быстрых поставлять на фронт также пикапы.

"Эта фантастическая команда американцев обеспечит лучшие авто, сервис, логистику и доставку в Украину. Когда кто-то в Конгрессе США сомневается, помогать ли Украине, им надо видеть пример Брока и его команды. Если вы у меня спросите, какими я вижу идеальные отношения между Украиной и США, то я отвечу, что это отношения, как у меня с Броком. Без коммуникационных барьеров, языковых проблем или недоразумений. Потому что нас объединяет главное: общие ценности, общая цель и общая вера в победу Украины", – говорит Петр Порошенко.