Фонд Пинчука запустил для украинских ветеранов первую международную лидерскую программу в Йельском университете

Фонд Виктора Пинчука запускает Ukrainian Veterans Leadership Program (UVLP) – первую международную лидерскую программу, специально созданную для украинских ветеранов и ветеранок, направленную на развитие лидерского потенциала через доступ к образовательным практикам мирового уровня. Программа является ключевым элементом долгосрочной стратегии Фонда по развитию лидерства в Украине.

Пилотной фазой программы станет сотрудничество с Yale Jackson School of Global Affairs (Школой глобальных дел Йельского университета), которая готовит лидеров для работы с глобальными вызовами. В рамках этой программы первая группа из 15 украинских ветеранов и ветеранок отправится на интенсивное обучение в США в конце апреля 2026 года.

Участники будут работать с ведущими преподавателями и практиками в сферах лидерства, стратегического мышления и принятия решений в сложных средах. Особый фокус программы – развитие лидерских навыков, которые являются универсальными и применяются во всех сферах жизни: военной службе, общинах, бизнесе и гражданском обществе.

"Те, кто защищал Украину, уже продемонстрировали исключительные лидерские качества", – сказал Виктор Пинчук, бизнесмен и филантроп, основатель Фонда Виктора Пинчука. – "Они заслуживают все самое лучшее – лучшее образование, реабилитацию мирового уровня и высокие стандарты поддержки во всех сферах. Эта лидерская программа в Йельском университете предоставляет им доступ к лучшему глобальному обучению".

"Менторство профессоров мирового уровня вдохновит наших героев и героинь и предоставит им новые возможности, но я так же убежден, что преподавателям Йельского университета и, собственно, всем нам, есть чему поучиться у них", – добавил он.

UVLP является важным дополнением к экосистеме лидерских инициатив Фонда Виктора Пинчука. В течение двух десятилетий Фонд поддерживает развитие нового поколения лидеров через такие программы, как лидерские семинары Aspen, крупнейшую стипендиальную программу в Украине Завтра.UA и международную программу WorldWideStudies. UVLP дополняет также инициативы Виктора и Елены Пинчук ориентированные на ветеранов и военных: RECOVERY – сеть высокотехнологичной физической реабилитации военных и ветеранов; ВОЗВРАЩЕНИЕ – программу поддержки психического здоровья военных, ветеранов и их семей; а также инициативу Message from the Frontline, которая способствует обмену мнениями украинских ветеранов и военных с западными чиновниками.

"Для нас большая честь приветствовать этих ветеранов в стенах Йель Джексон", – сказал Джим Левинсон, профессор международных дел и декан Школы глобальных дел Джексона Йельского университета. – "Наши преподаватели и старшие научные сотрудники являются ведущими экспертами по истории, экономике, политическим наукам и практике международных отношений – и они предложат участникам новый взгляд как на их предыдущий опыт, так и на будущие возможности".

Школа глобальных дел Джексона Йельского университета является профессиональной школой, предлагающей междисциплинарные академические программы для подготовки лидеров в сфере международных отношений и глобальной политики. Ее магистерские программы включают Master of Public Policy и Master of Advanced Study in Global Affairs, а также ряд совместных и бакалаврских программ. Йельский университет, основанный в 1701 году, стремится улучшать мир сегодня и для будущих поколений через выдающиеся исследования, образование и практическую деятельность.