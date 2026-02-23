Финансовый успех или выигрыш: этим знакам зодиака повезет в конце зимы

В последнюю неделю зимы трех знаков зодиака ожидает необычайный поворот в финансовой сфере. В конце февраля открывается мощное окно успеха, так что это время поверить в чудеса и принять возможности от судьбы.

Выиграть крупный приз или достичь незапланированного финансового успеха могут Стрелец, Рыбы и Весы, пишет Madeinvilnius. В этот период Юпитер и Венера будут сильно взаимодействовать, а это создает благоприятные обстоятельства для побед.

Стрелец

Оптимистичные Стрельцы в конце февраля почувствуют победный настрой. В это время вы привлекаете удачу. Это может быть выигрыш в лотерею, неожиданный приз в конкурсе или ценный подарок. Астрологи советуют доверять своей интуиции. Если вы чувствуете, что стоит сыграть в лотерею или принять участие в рискованном проекте, это может тот шанс, который окупится. Ваша энергия сейчас на самом высоком уровне, и ваши усилия, направленные на достаток, принесут успех.

Рыбы

В конце февраля Солнце проходит через ваш знак, поэтому удача будет на вашей стороне. Выигрыш возможен там, где вы меньше всего этого ожидаете. Он может быть связан с творческими проектами, социальными сетями или лотереей. На этой неделе вам стоит принимать все приглашения и возможности, которые появятся. Большой приз может прийти благодаря неожиданным знакомствам или стечениям обстоятельств.

Весы

Весы в конце февраля получат заслуженное вознаграждение. Ваш упорный труд принесет результаты, а звезды пришлют вам благоприятные стечения обстоятельств. Это может быть выигрыш в сфере предметов роскоши или солидный денежный фонд для реализации ваших идей. Вы будете в нужном месте в нужное время. Посещайте мероприятия или презентации.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

