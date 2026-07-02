Абсолютное большинство украинцев верят в победу Украины в войне: как изменились настроения за 5 лет

Большинство украинцев – 85% респондентов – по-прежнему верят в победу Украины в войне. На данный момент этот показатель вырос по сравнению с данными за июль 2025 года (80%) и март 2026 года (82%), но ниже результатов за период с апреля 2022-го по сентябрь 2024-го, когда в победу нашей страны верили от 97% до 88% опрошенных.

Видео дня

В то же время мнения граждан относительно будущих границ страны разделились. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного от имени Центра аналитики в области опросов (CISR) Международного республиканского института (IRI).

В июне 2026 года 85% опрошенных украинцев ответили, что верят в победу Украины в войне (речь идет об объединенных ответах "однозначно да" – 54% и "скорее да" – 31%). Ответ "скорее нет" дали 6% респондентов, а "однозначно нет" – 4%.

При этом мнения украинцев о том, какими будут границы нашего государства после завершения боевых действий, распределились почти поровну между двумя основными сценариями.

32% убеждены, что Украина сохранит свои границы в пределах нынешней линии фронта, а 31% считают, что страна сохранит все свои территории, которые имела в 1991 году. Еще 16% предположили, что Украина вернет территории, которые были под ее контролем до начала полномасштабной войны (до 24 февраля 2022 года).

Менее популярными были варианты возвращения Донбасса, но не Крыма (7%), а также то, что Украина вернет Крым, но без так называемых ДНР и ЛНР (5%). Лишь 1% респондентов считает, что Украина будет полностью оккупирована Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно последним данным социологов, подавляющее большинство украинцев сегодня поддерживают вступление страны в ЕС. В то же время уровень поддержки вступления в НАТО несколько снизился. В целом поддержка вступления в ЕС и в НАТО снижалась на протяжении трех лет, причем самая низкая точка пришлась на апрель 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!