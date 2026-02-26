Залужный возглавляет рейтинг доверия украинцев: что показали результаты опроса

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает оставаться лидером социологических опросов в вопросе доверия среди украинцев. По состоянию на февраль ему доверяют 63% граждан Украины.

Видео дня

При этом на втором месте в рейтинге доверия оказался боксер Александр Усик. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos.

Украинцы рассказали, кому верят

Международная исследовательская компания провела репрезентативный опрос для изучения мнений среди украинцев в феврале 2026 года. В исследование были включены 2003 совершеннолетних респондента на подконтрольных правительству территориях Украины.

Согласно результатам, экс-главнокомандующий ВСУ Залужный возглавляет рейтинг доверия украинцев к публичным лицам. Генерал лидирует с показателем в 63%.

На втором месте оказался боксер Александр Усик. Социологический опрос показал, что спортсмену доверяют 56% опрошенных.

Третье место в рейтинге доверия занял Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Около 55% украинцев ответили, что доверяют бывшему начальнику Главного управления разведки.

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 49% опрошенных. При этом еще 38% респондентов ответили, что не доверяют главе государства.

Сдержанный пессимизм

Опроса также показал, что 29% украинцев уверены, что страна движется в правильном направлении, 37% считают, что страна движется в неправильном направлении, а остальные 34% не уверены в своем ответе.

Примечательно, что перестановки в правительстве не смогли восстановить доверия. В целом около 45% респондентов ответили, что кадровые изменения не принесли желаемого результата.

Ранее сообщалост, что Украина готовилась к полномасштабному вторжению России еще до официального признания угрозы. Главное управление разведки (ГУР) и тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тайно планировали оборону, пока президент Владимир Зеленский не верил в вероятность атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный впервые публично заявил о глубоких разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, возникших после начала полномасштабного вторжения России. Он также рассказал об обыске в своем кабинете в 2022 году, после которого звонил тогдашнему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!