Favbet Foundation поддержал новую волну гуманитарной помощи Украине от Dobro Dobrim и хорватских компаний

При поддержке Посольства Республики Хорватия в Украине, Министерства иностранных дел Хорватии и благотворительного фонда FAVBET Foundation, объединение Dobro Dobrim совместно с компаниями Kefo d.o.o., Lochman & Rauscher, Medical Intertrade и HEP доставили в Украину новую партию гуманитарной помощи. Общая стоимость груза составила почти 3 миллиона евро.

Видео дня

В груз вошли критически необходимое медицинское оборудование, генераторы и трансформаторы, которые уже устанавливают в районах с разрушенной энергетической инфраструктурой. Медицинские приборы и санитарное оборудование передают больницам в наиболее пострадавших от войны городах.

"Помощь из Хорватии — это пример подлинной европейской солидарности. Благодарны нашим хорватским партнерам и друзьям, благодаря которым мы продолжаем поддерживать работу больниц и восстанавливать разрушенную инфраструктуру", — прокомментировал президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Это уже не первая крупная инициатива в рамках сотрудничества. В конце 2023 года Dobro Dobrim и Favbet Foundation организовали поставку 150 тонн гуманитарной помощи, включая продукты, средства гигиены и более 13 тонн дезинфицирующих средств для украинских больниц.

"Мы и дальше будем поддерживать Украину и украинцев, которые ежедневно борются за своё право на свободную жизнь. Благодаря сотрудничеству с Favbet Foundation мы можем быть уверены, что помощь получат те, кто нуждается в ней больше всего", — отметили в объединении Dobro Dobrim.

Favbet Foundation системно поддерживает гуманитарные инициативы с 2022 года, реализуя совместные проекты с партнерами в Украине и за её пределами для помощи военным, переселенцам, детям и больницам.