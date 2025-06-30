Фармацевтический рынок ждет оперативных действий Минздрава после четырех месяцев обсуждений, – депутат

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева заявляет, что после нескольких месяцев активных обсуждений со всеми сторонами фармацевтического рынка наработана компромиссная модель реформы ценообразования на лекарственные средства, которая позволяет учесть интересы и государства, и бизнеса, и пациентов.

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"После четырех месяцев непростых переговоров мы наконец получили компромиссный вариант проекта Постановления по регулированию маркетинговых договоров, который обсуждался всеми участниками рынка – производителями, дистрибьюторами, аптечными сетями, пациентскими организациями. Эта модель позволяет выполнить главную цель – обеспечить справедливую цену на лекарства для пациента и дать возможность рынку функционировать в это трудное для всех время", – подчеркнула Дмитриева.

По ее словам, Министерство здравоохранения должно в оперативном порядке подготовить соответствующее постановление и уже на этой неделе вынести его на рассмотрение Кабинета Министров.

"Мы не можем больше медлить. Пока на рынке нет реальной конкуренции, а вместо нее действуют административные и непрозрачные ограничения, пациент не получает справедливой цены. Это нужно менять сейчас", – заявила депутат.

Дмитриева напомнила, что неоднократно критиковала правительство за внедрение фрагментарных решений без системного анализа, в частности без выполнения требований решения СНБО №69/2025 относительно предварительного анализа структуры ценообразования совместно с Антимонопольным комитетом.

"До сих пор такой анализ не проведен, а регуляторные шаги уже внедрены. Это противоречит логике реформирования и создает риски для рынка и пациентов", – отметила она.

Депутат также подчеркнула, что механизм формирования цен на лекарства – многоуровневый, и попытки возложить ответственность только на одну из сторон цепи поставок являются ошибочными.

"Только комплексная ответственность всех – производителей, дистрибьюторов, аптек – позволит сформировать справедливую модель. Иначе реформы останутся формальностью без всякого эффекта", –резюмировала Дмитриева.