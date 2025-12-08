Эзотерический календарь декабря 2025 года: что стоит сделать

Декабрь - это месяц, когда мы одновременно подводим итоги, отпускаем лишнее и готовим свою жизнь к новому циклу - к году Огненной Лошади, который принесет движение, силу и непростой, но очень честный перезапуск. И если правильно пройти этот месяц, можно реально "перепрошить" свою реальность. О том, что стоит сделать именно сейчас, рассказывает OBOZ.UA.

6 – 19 декабря – убывающая Луна

Это период очищения. Время отпускать все, что действительно тянет назад: и людей, и привычки, и мысли, и старые вещи.

Декабрь сам подталкивает нас убирать все, что "не ваше". Поэтому если хочется очиститься - это благоприятное время.

20 декабря – Новолуние

Энергетический ноль, как будто чистая страница. Энергии еще не хватает, поэтому не стоит начинать важных дел. Это время для мечтаний, планов и легких задач.

День, когда можно заложить программу на следующий год: желания, намерения, финансовые планы, мечты. Что запустите, то и будет прорастать.

21 – 31 декабря – растущая Луна

Лучшее время, чтобы притягивать деньги, любовь, удачу, вдохновение, возможности. Можете делать любые практики на приумножение, энергия вас услышит.

25 декабря – Рождество

Свет побеждает тьму. Дни становятся длиннее, энергия начинает расти. Это очень теплый день, когда стоит загадать желание и отблагодарить за все, что вы прожили.

31 декабря – Маланки

Ночь силы. Богатство, достаток, мир и благополучие – все, что вы попросите этой ночью, закладывается на весь следующий год. Хорошо делать денежные практики, зажигать свечи, создавать намерения, писать письма желаний. Именно в этот день формируется ваш 2026-й.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

