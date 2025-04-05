Эжен Лурье: 'дедушка Годзиллы' из украинского Харькова

Эжен Лурье – художник-постановщик, актер и режиссер – считается, по мнению энциклопедий, французским и американским деятелем искусства, но при этом составители справочников забывают о том, что он родился и сделал первые шаги на избранном им поприще в Украине. Эжен Лурье обладал уникальным художественным талантом, который в доцифровую эпоху позволял ему "рисовать" на экране альтернативный мир – невероятные декорации и фантастических существ практически из ничего – из подручных материалов, например, картона, бумаги пластилина.

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Лурье можно назвать волшебником, который воссоздавал картины и оживлял персонажей, существующих только в его фантазиях. Он снял много фильмов в разных жанрах, некоторые из которых сегодня заслуженно считаются классикой мирового кинематографа, но прославился своими монстрами, первым из которых стало "Чудовище с глубины 20 000 саженей", ставшее… дедушкой знаменитого Годзиллы.

Харьков – Стамбул – Париж

Эжен – Евгений – Лурье родился 8 апреля 1903 года в украинском Харькове. Кинематографом он увлекся с детства: когда в городе появились первые кинотеатры, не пропускал ни одной премьеры, а повзрослев, часто приходил в будку своего приятеля-киномеханика, и, по его собственным воспоминаниям, ничто – даже события революции 1917 года и начавшейся за ней гражданской войны – не могло отвлечь его от любимого занятия. Впрочем, исключительно созерцанием молодой человек ограничиваться не хотел – он мечтал участвовать в создании кинофильмов, поэтому, переехав от харьковских кровавых событий в то время еще относительно спокойный Крым, оббивал пороги местной кинофабрики. Там ему удалось получить первую – эпизодическую – роль революционного матроса, крушащего все на своей пути в захваченной красными усадьбе. Возможно, со временем он бы сделал карьеру актера, но вскоре и в Крыму стало небезопасно. В 1920 году 17-летний Женя сначала на теплоходе доплыл до Стамбула, где перебивался с хлеба на воду, рисуя афиши идущих в кинотеатрах картин, а затем перебрался в Париж.

Отсутствие страха высоты

Путь Лурье и тут лежал на киностудию, куда его взяли совершенно случайно. Съемочной группе срочно потребовался человек для малярных работ на высоте – нужно было покрасить созданные ля съемок колонны. Все, кто присутствовал на площадке, отказались лезть наверх, а Лурье, оказавшись в нужное время в нужном месте, согласился. Так он получил работу, и очень быстро из простого монтировщика превратился в человека, создающего в кино другую – вымышленную кинематографистами – реальность, для чего нужно было рисовать эскизы костюмов, придумывать декорации и яркие спецэффекты.

Девушка в вышиванке

В то время Лурье еще был далек от создания динозавров – его использовали как знатока быта, пейзажей и костюмов Российской империи в фильмах о Распутине, Римском-Корсакове, экранизации произведений Чехова и Толстого. Но настоящим праздником для Лурье стала работа над историческим фильмом "Шахматист", рассказывающем о национально-освободительной войне в Польше в XVIII веке. Создание костюмов польской и российской знати требовало исторических познаний и тонкого художественного вкуса, и если с первым у Лурье возникали проблемы, то второму – а вместе с ним и его фантазии – можно было только позавидовать. Тем более, что любимыми героями художника в этой картине стали не шляхтичи и придворные Екатерины II, а украинцы, особенно девушка в вышиванке – над ее костюмом Лурье работал особенно увлеченно.

Четыре фильма с Ренуаром

В 1936 году партнером Лурье по съемкам стал сын знаменитого французского художника-импрессиониста Пьера-Огюста Ренуара, Жан Ренуар. Они начали сотрудничать во Франции и продолжили вместе работать в США, куда оба эмигрировали в преддверии Второй мировой войны. Всего они сделали восемь совместных кинопроектов, два из которых "Правила игры" и "Великая депрессия" – стали классикой мирового кинематографа. В Америке Лурье пришлось уже воссоздавать необходимую для съемок не русскую, а европейскую – преимущественно, французскую и британскую – натуру. Его творческими удачами в то время, когда кинематографисты понятия не имели о спецэффектах, стало воссоздание на экране извержения вулкана, за что создатели картины получили номинацию на "Оскар", и Шаолиньского монастыря. Также – впервые за время, прошедшее после его съемок в Крыму – Лурье в США снова появился на экране как актер, сыграв роль архитектора в фильме "На последнем дыхании".

Чудовище как результат атомного взрыва

Решив попробовать себя в качестве режиссера. Лурье снял фантастический фильм "Чудовище с глубины 20 000 саженей", в котором динозавр, вынырнувшицй из глубин океана, попадает в Нью-Йорк, пугая его жителей. Сам сюжет был не нов – зрители к тому времени уже видели экранизацию "Затерянного мира" Конан Дойла и приключения Кинг-Конга, но Чудовище из фильма Лурье не только потрясало своим внешним видом, но и имело… политический подтекст. Картина вышла на экраны в 50-х годах, во время начавшегося противостояния двух ядерных держав – США и СССР, а появление Чудовища в фильме – согласно сценарию – стало результатом атомного взрыва. "Чудовище с глубины 20 00 саженей" стало не простым ужастиком, а символом страха, который человечество испытывало по отношению к новому – смертоносному – оружию. Фильм имел грандиозный успех – его кассовые сборы в 25 раз превзошли сумм, потраченную на его производство. Его главный герой был слеплен из пластилина и покадрово оживлен при помощи анимации, что по тем временам было новым словом в кинематографе. Но создатели картин о монстрах, которые буквально помыкались на экран после "Чудовища…", в них людей атаковали гигантские ящерицы, муравьи, пауки, осьминоги, крабы, птицы и саранча, все они были сделаны примитивно и с творением Лурье сравниться не могли. Со временем европейские и японские кинематографисты создали неоднократно экранизированный миф о Годзилле, который, образно говоря, можно считать "сыном" Чудовища, а создавшего его Лурье – "дедушкой" знаменитого динозавра.

"Горго" – фильм-покаяние

Успех Лурье-режиссера стал и началом безвыходной ситуации, в который он в результате оказался. Ему хотелось снимать в самых разных жанрах, но зрители и продюсеры требовали от него одного – ужастиков про монстров.

Режиссер снял еще четыре таких ленты, последним из которых стал фильм "Горго" вышедший на экраны в 1961 году. Критики считают его искуплением Лурье: в финале картины ее герой мать-монстр, похозяйничавший на этот раз не в Нью-Йорке, а в Лондоне, забрав из городских джунглей своего сына-монстра, погружается с ним в пучину мирового океана, из которого когда-то вышло его Чудовище. Режиссер символически убрал героя, который в течение нескольких десятилетий не сходил с экранов.

Эжена Лурье не стало через тридцать лет после выхода на экраны его последнего фильма – он ушел из жизни 26 мая 1991 года в американском Вудлэнд-Хиллс, ему было 88 лет.