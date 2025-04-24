Еврейская конфедерация Украины наградит Лину Костенко и Бернара-Анри Леви медалью Митрополита Шептицкого

Еврейская конфедерация Украины совместно с инициативой "Украинско-еврейская встреча" в среду, 30 апреля, наградят лауреатов премии и медали имени Митрополита Андрея Шептицкого.

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В 2025 году медали Шептицкого удостоены украинская поэтесса, писательница и диссидентка Лина Костенко, а также французский философ и режиссер Бернар-Анри Леви.

Церемония объявления лауреатов состоится в вашингтонском Центре посетителей Капитолия.

Для еврейской общины фигура предстоятеля УГКЦ (1901-1944 гг.) Митрополита Андрея Шептицкого имеет особое значение, ведь во время Второй мировой войны он организовал спасение евреев от нацистов. Ему удалось спасти не менее 150 человек, несмотря на то, что он рисковал своей жизнью. Считается, что Митрополит Андрей был единственной церковной фигурой такого ранга в оккупированной Европе, выступившей в защиту евреев во времена Холокоста. На такой шаг не отважился даже Папа Пий XII.

В 2012 году Еврейская конфедерация Украины учредила награду и медаль имени Митрополита Андрея Шептицкого.

В этом году медаль вручается "при признании бесстрашной преданности справедливости и правде".

Лина Костенко является самой выдающейся украинской поэтессой. Во времена советской власти ее произведения были запрещены из-за тем, которые она поднимала: защита человеческого достоинства и права наций на самоопределение. Она твердо стояла на защите идентичности и прав евреев, поляков, татар и других пострадавших от тоталитарных систем народов. Ее произведения вдохновляют украинцев в их борьбе с российскими оккупантами. Лина Костенко всегда была голосом правды – одной из базовых ценностей, которой придерживался Митрополит Шептицкий.

Бернар-Анри Леви – французский философ, кинорежиссер, автор 49 книг и 9 фильмов. Леви является одним из величайших западных интеллектуалов в защите демократии. В 2014 году выступал перед участниками Революции Достоинства на Майдане Незалежности в Киеве. Представлял президента Франции на 75-й годовщине памяти жертв Бабьего Яра. Поддерживает украинский народ в сопротивлении российской агрессии. Является автором трех документальных фильмов об Украине: "Почему Украина" (2022), "Слава Украине" (2023) и "Героям Слава" (2023). Его четвертый фильм об Украине – "Наша война" – появится летом 2025 года. Работа Леви созвучна с наследием морального мужества Митрополита Шептицкого, в частности в его защите прав человека и еврейского народа.

Лауреатов награды и медали имени Митрополита Андрея Шептицкого объявят президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин и председатель совета директоров "Украинско-еврейской встречи" Джеймс Константин Tемертей.

Церемония состоится в среду, 30 апреля, в Вашингтоне.

Когда: в 18:15 по вашингтонскому времени (в Украине это уже будет 1:15 четверга, 1 мая).

Где: 1st St SE, Washington DC 20515, США. US Capitol Visitor Center, Room SVC 201-200.

Контакты:

[email protected]

тел./WhatsApp 380503823423, 972547243470

или [email protected]

тел./WhatsApp 380667855016

Прямая трансляция церемонии состоится на YouTube-канале Еврейской конфедерации Украины и YouTube-канале Бориса Ложкина.

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