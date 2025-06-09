Эвакуация происходила под ударами КАБов: в Константиновке полицейские спасли беременную женщину и ребенка. Фото и видео

В Константиновке Донецкой области правоохранители спасли из опасной территории беременную женщину и ребенка. Эвакуация людей происходила под ударами вражеских авиабомб.

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Об этом сообщили в Национальной полиции. Отмечается, что всего было вывезено из-под огня шесть человек. А именно мать и ее 9-летнего сына, беременную женщину с мужем и пожилые супруги.

Выяснилось, что мама с сыном Максимом приехали забрать вещи.

"Оставаться не собирались - очень страшно. Дроны кружат вокруг дома", – рассказала женщина.

Вместе с семьей правоохранители эвакуировали их знакомых. 28-летнюю женщину и 36-летнего мужчину. Всех доставили в Дружковку, откуда они с помощью волонтеров отправились в Днепропетровскую область.

В этот же день полиция вывезла пожилых супругов с окраины города, которая постоянно находится под вражескими атаками. Во время эвакуации оккупанты в очередной раз ударили по городу КАБами и артиллерией. Несмотря на обстрелы, экипаж полиции безопасно доставил пенсионеров в убежище в Краматорске. Далее они отправятся в Житомирскую область.

Из-за опасности с воздуха передвигаться в Константиновке почти невозможно, поэтому люди почти не выходят из домов. В крайнем случае - двигаются быстро и перебежками.

"Полицейские призывают жителей прифронтовых населенных пунктов не рисковать жизнью и своевременно эвакуироваться. В случае необходимости звоните 102", – резюмировали ситуацию правоохранители.

Накануне стало известно о том, что пока нет оснований для эвакуации из города Сумы. Впрочем, ситуация на границе области со страной-террористом Россией остается напряженной, но под контролем Сил обороны и подразделений Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в понедельник, 9 июня, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак созвал Совет обороны области. Основной темой встречи была принудительная эвакуация семей с детьми из прифронтовых территорий Синельниковского района.

Напомним, что страна-террорист постоянно атакует Днепропетровскую область различными видами вооружения. Поэтому из-за ситуации с безопасностью 1 июня была введена вторая волна принудительной эвакуации из Синельниковщины.

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