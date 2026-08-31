Этот трюк гарантирует спокойный сон в путешествии: стюардесса поделилась лайфхаком

Простая проверка с помощью бутылки с водой может помочь путешественникам убедиться, что под кроватью в гостиничном номере никто не прячется. Такой лайфхак особенно может пригодиться людям, которые путешествуют самостоятельно и испытывают тревогу во время поездок.

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Об этом рассказала бортпроводница KLM Эстер Стуррус, сообщает Libertatea. Такой способ позволяет быстро проверить пространство под кроватью, не наклоняясь и не заглядывая туда самостоятельно.

"Прокатите бутылку под кровать и убедитесь, что она выкатится с другой стороны", — пояснила стюардесса в видео в TikTok.

Как работает лайфхак

Если бутылка не появится с другой стороны кровати, это может стать поводом для более тщательной проверки пространства под ней. По словам Стуррус, вероятность того, что там действительно кто-то прячется, невелика, однако такая простая проверка может помочь путешественникам чувствовать себя спокойнее.

Особенно полезен этот способ может быть для тех, кто останавливается в отеле в одиночку. Он занимает всего несколько секунд и не требует никаких специальных средств.

Как отреагировали путешественники

В комментариях к видео пользователи отметили, что раньше не знали о таком способе проверки номера. Многие путешественники назвали совет полезным и признались, что планируют воспользоваться им во время следующих поездок.

Напомним, даже опыт путешествий не гарантирует пассажирам отсутствия ошибок во время перелёта. Бортпроводник крупной американской авиакомпании, работающий в этой сфере уже 12 лет, рассказал о самых распространенных привычках пассажиров на борту и объяснил, от каких из них лучше избавиться.

Как писал OBOZ.UA, одной из самых распространенных ошибок туристов во время путешествий является перегруженный чемодан. Лишние вещи могут не только усложнить поездку, но и добавить путешественникам лишнего стресса еще в начале отдыха.

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