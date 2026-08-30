Что нельзя делать в самолете: советы опытного бортпроводника

Даже опытные путешественники иногда допускают ошибки, которые могут серьезно осложнить перелет. Бортпроводник, работающий в крупной американской авиакомпании уже 12 лет, рассказал, что чаще всего видит на борту и каких привычек пассажирам лучше избегать.

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Одна из самых распространенных проблем – ручная кладь, которая физически не помещается на багажной полке или занимает там слишком много места. Издание Travel and Leisure опубликовало актуальные советы.

Не берите в салон слишком большой чемодан

Даже если большой чемодан удается разместить сверху, иногда его приходится класть боком, фактически занимая место для двух сумок. В результате другим пассажирам может не хватить места, а часть багажа придется сдать у выхода на посадку.

Поэтому перед поездкой стоит проверить требования конкретной авиакомпании к габаритам ручной клади.

Не оставляйте лекарства и ключи в чемодане

Даже если пассажир рассчитывал взять сумку в салон, в переполненном самолете ее могут неожиданно отправить в багажный отсек.

Бортпроводник советует всегда держать отдельно вещи, без которых нельзя оставаться даже несколько часов: лекарства, ключи, документы, телефон и другие ценности.

Полезным дополнением может стать трекер для багажа, который поможет проверить его местонахождение в случае задержки или потери.

Не рассчитывайте на одеяло

В салоне самолета нередко бывает прохладно, однако одеяла доступны далеко не на всех рейсах. После пандемии многие перевозчики отказались от них в обычном экономклассе, хотя на отдельных ночных или премиальных рейсах они остались.

Поэтому лучше взять с собой легкую кофту, худи или куртку. Одежда с карманами на молнии также поможет не потерять мелкие вещи во время перелета.

Не летите в неудобной одежде

Узкие джинсы, натирающая обувь или вещи, сковывающие движения, могут превратить даже несколько часов в самолете в настоящее испытание.

Для путешествия лучше выбирать удобную одежду из мягкой и эластичной ткани. При этом она не обязательно должна выглядеть как домашний или спортивный костюм – главное, чтобы вещи не мешали двигаться и позволяли комфортно провести несколько часов в кресле.

Не кладите косметику и жидкости без защиты

Шампунь, крем, духи или другие жидкости могут протечь из-за перепадов давления, ударов или перемещения багажа.

Поэтому флаконы желательно плотно закрывать и дополнительно складывать в герметичный пакет или косметичку. Это особенно важно, если рядом лежат одежда, электроника или документы.

Не бросайте все вещи в чемодан без системы

Еще одна типичная ошибка – просто наполнять чемодан вещами без какой-либо сортировки.

Бортпроводник советует пользоваться органайзерами или компрессионными кубами. Одежду можно разделить по категориям: например, в один органайзер положить белье, в другой – повседневные вещи, еще в один – одежду для отдыха или спорта.

Так легче найти нужное, а если чемодан случайно откроется, вещи не разлетятся по всему багажному отделению.

Не полагайтесь только на розетки в самолете

Телефон во время путешествия нужен для посадочных талонов, бронирований, навигации и связи. Поэтому разряженный аккумулятор может создать немало проблем.

Розетки и USB-порты на борту есть не всегда, а иногда они просто не работают. Поэтому бортпроводник советует иметь при себе заряженный внешний аккумулятор. В то же время перед полетом стоит проверить правила конкретной авиакомпании относительно перевозки внешних аккумуляторов. Как правило, внешние аккумуляторы разрешается перевозить только в ручной клади.

Не оставляйте паспорт и документы где попало

Во время прохождения контроля пассажиры постоянно достают паспорт, посадочный талон, банковские карты и другие документы. В спешке их легко потерять. Бортпроводник советует хранить все важное в одном закрытом органайзере или кошельке на молнии. Это снижает риск случайно оставить документ в кармане сиденья, кафе или зоне контроля.

Не забывайте о мелких неприятностях

Пролитый кофе, соус или напиток во время турбулентности – вполне реальная ситуация. Поэтому в ручной клади не помешают салфетки для удаления пятен.

Полезно иметь и небольшой набор для гигиены, особенно во время длительных перелетов. Зубная щетка, влажные салфетки и базовые средства ухода помогут чувствовать себя значительно комфортнее после нескольких часов в пути.

Не оставляйте важные лекарства в зарегистрированном багаже

Отдельное внимание бортпроводник советует уделить лекарствам. Если препарат нужно принимать регулярно или хранить при определённой температуре, его лучше перевозить при себе в соответствующем контейнере.

Это особенно важно в случае задержки рейса, потери чемодана или его неожиданной отправки в багажный отсек.

Главное правило

По словам бортпроводника, многие проблемы в путешествиях возникают не из-за самого перелета, а из-за того, что пассажир рассчитывает на идеальный сценарий.

Рейс могут задержать, ручную кладь – неожиданно сдать в багаж, в салоне может быть холодно, а зарядные устройства – не работать.

Поэтому лучшая стратегия – оставить самые важные вещи при себе, правильно организовать багаж и не полагаться полностью на то, что все необходимое будет доступно уже на борту.

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