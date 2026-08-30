Что нельзя делать в самолете: советы опытного бортпроводника
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Даже опытные путешественники иногда допускают ошибки, которые могут серьезно осложнить перелет. Бортпроводник, работающий в крупной американской авиакомпании уже 12 лет, рассказал, что чаще всего видит на борту и каких привычек пассажирам лучше избегать.
Одна из самых распространенных проблем – ручная кладь, которая физически не помещается на багажной полке или занимает там слишком много места. Издание Travel and Leisure опубликовало актуальные советы.
Не берите в салон слишком большой чемодан
Даже если большой чемодан удается разместить сверху, иногда его приходится класть боком, фактически занимая место для двух сумок. В результате другим пассажирам может не хватить места, а часть багажа придется сдать у выхода на посадку.
Поэтому перед поездкой стоит проверить требования конкретной авиакомпании к габаритам ручной клади.
Не оставляйте лекарства и ключи в чемодане
Даже если пассажир рассчитывал взять сумку в салон, в переполненном самолете ее могут неожиданно отправить в багажный отсек.
Бортпроводник советует всегда держать отдельно вещи, без которых нельзя оставаться даже несколько часов: лекарства, ключи, документы, телефон и другие ценности.
Полезным дополнением может стать трекер для багажа, который поможет проверить его местонахождение в случае задержки или потери.
Не рассчитывайте на одеяло
В салоне самолета нередко бывает прохладно, однако одеяла доступны далеко не на всех рейсах. После пандемии многие перевозчики отказались от них в обычном экономклассе, хотя на отдельных ночных или премиальных рейсах они остались.
Поэтому лучше взять с собой легкую кофту, худи или куртку. Одежда с карманами на молнии также поможет не потерять мелкие вещи во время перелета.
Не летите в неудобной одежде
Узкие джинсы, натирающая обувь или вещи, сковывающие движения, могут превратить даже несколько часов в самолете в настоящее испытание.
Для путешествия лучше выбирать удобную одежду из мягкой и эластичной ткани. При этом она не обязательно должна выглядеть как домашний или спортивный костюм – главное, чтобы вещи не мешали двигаться и позволяли комфортно провести несколько часов в кресле.
Не кладите косметику и жидкости без защиты
Шампунь, крем, духи или другие жидкости могут протечь из-за перепадов давления, ударов или перемещения багажа.
Поэтому флаконы желательно плотно закрывать и дополнительно складывать в герметичный пакет или косметичку. Это особенно важно, если рядом лежат одежда, электроника или документы.
Не бросайте все вещи в чемодан без системы
Еще одна типичная ошибка – просто наполнять чемодан вещами без какой-либо сортировки.
Бортпроводник советует пользоваться органайзерами или компрессионными кубами. Одежду можно разделить по категориям: например, в один органайзер положить белье, в другой – повседневные вещи, еще в один – одежду для отдыха или спорта.
Так легче найти нужное, а если чемодан случайно откроется, вещи не разлетятся по всему багажному отделению.
Не полагайтесь только на розетки в самолете
Телефон во время путешествия нужен для посадочных талонов, бронирований, навигации и связи. Поэтому разряженный аккумулятор может создать немало проблем.
Розетки и USB-порты на борту есть не всегда, а иногда они просто не работают. Поэтому бортпроводник советует иметь при себе заряженный внешний аккумулятор. В то же время перед полетом стоит проверить правила конкретной авиакомпании относительно перевозки внешних аккумуляторов. Как правило, внешние аккумуляторы разрешается перевозить только в ручной клади.
Не оставляйте паспорт и документы где попало
Во время прохождения контроля пассажиры постоянно достают паспорт, посадочный талон, банковские карты и другие документы. В спешке их легко потерять. Бортпроводник советует хранить все важное в одном закрытом органайзере или кошельке на молнии. Это снижает риск случайно оставить документ в кармане сиденья, кафе или зоне контроля.
Не забывайте о мелких неприятностях
Пролитый кофе, соус или напиток во время турбулентности – вполне реальная ситуация. Поэтому в ручной клади не помешают салфетки для удаления пятен.
Полезно иметь и небольшой набор для гигиены, особенно во время длительных перелетов. Зубная щетка, влажные салфетки и базовые средства ухода помогут чувствовать себя значительно комфортнее после нескольких часов в пути.
Не оставляйте важные лекарства в зарегистрированном багаже
Отдельное внимание бортпроводник советует уделить лекарствам. Если препарат нужно принимать регулярно или хранить при определённой температуре, его лучше перевозить при себе в соответствующем контейнере.
Это особенно важно в случае задержки рейса, потери чемодана или его неожиданной отправки в багажный отсек.
Главное правило
По словам бортпроводника, многие проблемы в путешествиях возникают не из-за самого перелета, а из-за того, что пассажир рассчитывает на идеальный сценарий.
Рейс могут задержать, ручную кладь – неожиданно сдать в багаж, в салоне может быть холодно, а зарядные устройства – не работать.
Поэтому лучшая стратегия – оставить самые важные вещи при себе, правильно организовать багаж и не полагаться полностью на то, что все необходимое будет доступно уже на борту.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему не стоит надевать в самолет черные носки.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.