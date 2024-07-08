Этот продукт был популярен в СССР: сейчас является редкостью

Кулинария – это не просто метод приготовления тех либо других продуктов. Она отражает культуру каждой страны, традиции и социально-экономические условия.

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Учитывая это, неудивительно, что в СССР среди стандартных продуктов можно было найти довольно сомнительные и странные. Об одном из них рассказывает OBOZ.UA.

Если исследовать пищевую промышленность Советского Союза, можно открыть для себя множество уникальных и удивительных продуктов. Томатное мороженое, газированный напиток со вкусом морских водорослей и т.д. Также одним из нестандартных то ли деликатесов, то ли неудачных экспериментов была рыбная колбаса.

Пик популярности колбасы из рыбы пришелся на 50-е годы. Она, как и мясная, была вареной и производилась из фарша. А вкрапление жира делали из самых жирных частей рыб.

До сих пор нет точного ответа на вопрос о появлении такого деликатеса. Кто-то считает, что это из-за избытка рыбы на рынке вследствие того, что СССР не мог наладить экспорт, а кто-то говорит, что причиной является дефицит мяса.

Почему советские люди покупали рыбную колбасу вместо мясной?

Современные люди, когда слышат о рыбной колбасе, как правило, кривятся и представляют себе что-то мерзкое, но в СССР такие изделия пользовались популярностью. Однако людей, к сожалению, поражал не столько ее оригинальный вкус, сколько цена.

Например, килограмм стоил всего 2,4 рубля, если использовалась дорогая рыба (осетровые и лососевые), или 1,9 рубля, если сырьем была щепа или судак. При этом этот продукт очень быстро портился и мог храниться не более нескольких дней.

В конце концов, когда у людей появлялась возможность, они предпочитали мясные продукты. Колбасу из рыбы начали покупать все реже, потому уже в 70-х этот продукт ушел с рынка и так и не вернулся.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие продукты в СССР можно получить за копейки.

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