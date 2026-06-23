"Это же уже было": Юсов прокомментировал очередную попытку покушения на него

Посредником в подготовке покушения на представителя Главного управления разведки Украины, заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Юсова, выступил бывший украинский военнослужащий. По словам самого Юсова, попытки покушений на украинских чиновников являются частью полномасштабной войны, в рамках которой страна-агрессор пытается вербовать исполнителей среди уязвимых лиц.

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О посреднике в попытке покушения 23 июня сообщили в Офисе генпрокурора. Как добавил представитель ГУР, украинская контрразведка и правоохранительные органы успешно противодействуют таким операциям врага.

Новые данные о покушении

По данным следствия, посредником между заказчиком и потенциальным исполнителем покушения на Юсова оказался 34-летний бывший военнослужащий. Еще в начале 2026 года к нему обратился человек, личность которого правоохранительные органы пока не установили. Он предложил ему найти человека, готового убить представителя ГУР. За совершение преступления заказчик обещал 100 тысяч долларов США.

Посредник в Киеве встретился со своим знакомым, предложил ему присоединиться к плану убийства и передал контакты заказчика для непосредственной связи.

"С февраля по 1 июня 2026 года посредник путем уговоров систематически подстрекал его к совершению убийства", – отметили в ОГПУ.

Заказчик перечислил на его криптокошелек 22 тысячи долларов "в качестве аванса для финансирования подготовительных мероприятий". Организаторы также передали исполнителям подробные данные о потерпевшем, месте проживания, распорядке дня и образе жизни.

Посредник был задержан 18 июня, ему было предъявлено подозрение, а уже на следующий день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Это не впервые

"Это не впервые. Такое уже было. На самом деле украинцы каждый день в период полномасштабного вторжения, прежде всего ребята и девушки на передовой, но и каждый украинец в тылу, в частности, подвергаются опасности. И тот, кто принял присягу и поклялся в верности служению украинскому народу, заранее понимает, что легко не будет. Поэтому это часть нашей службы и работы", – сказал сегодня Андрей Юсов по поводу покушения.

Он подчеркнул: российские агрессоры в первую очередь пытаются вербовать "людей, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах".

"Используют деньги, которых у Путина хватает на подобные спецоперации. У российских спецслужб есть безлимитные бюджеты на подобные операции. Поэтому да, это – война и на линии фронта, и за линией фронта", – пояснил Юсов.

Однако Украина таким попыткам российского врага "дает достойный отпор", подчеркнул представитель ГУР.

"В данном случае сработала Национальная полиция, уголовное розыск. Поэтому продолжаем работать. Значит, мы все делаем правильно, раз враг пытается воплотить в жизнь какие-то такие неприятные вещи", – сказал он.

Что предшествовало

Напомним, украинские правоохранители предотвратили покушение на убийство Андрея Юсова, которое готовил завербованный Россией агент.

Россияне не просто так завербовали ранее судимого киевлянина. Имея криминальное прошлое, злоумышленник был хорошо осведомлен о методах работы полиции и соблюдал строгую конспирацию: зашифрованные разговоры, анонимные криптовалютные счета, просчитанные пути отхода.

Заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Андрей Небитов подчеркнул, что именно благодаря работе уголовного розыска удалось предотвратить убийство сотрудника ГУР российским агентом.

"Однако оперативники знают своё дело. Получив информацию, полицейские "вели" киллера на всех этапах – от подбора способа убийства до поиска непосредственного исполнителя. Незаметно для российских спецслужб. Совместно со следователями и спецназовцами киллер был задержан, планы России – сорваны", – отметил Небитов.

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