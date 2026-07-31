"Это же не Бандера": украинцы высмеяли оправдания Польши, которая не сбила российскую ракету, но вспомнила об украинском самолете

Польша официально подтвердила, что на её территорию попала российская крылатая ракета Х-101, способная нести даже ядерную боеголовку. Также представительство страны объяснило, почему украинский самолёт не продолжил преследование цели.

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В то же время в соцсетях разразилась волна критики и ироничных комментариев украинцев в адрес действий польской противовоздушной обороны. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в эфире RMF FM.

Реакция польских властей

Итак, ракета, нарушившая польское воздушное пространство и упавшая на территории Люблинского воеводства, была российской крылатой ракетой Х-101. Томчик подчеркнул, что это высокоточная ракета, способная нести даже ядерный заряд.

Во время массированной атаки России около 20 ракет двигались в направлении польской границы. Большинство из них были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны ещё над территорией Украины.

Томчик рассказал, что последнюю ракету преследовал украинский военный летчик, однако примерно за 20 секунд до пересечения польской границы он прекратил преследование, поскольку не имел права входить в воздушное пространство Польши без соответствующего разрешения. Кроме того, существовала опасность, что украинский самолёт мог быть воспринят как угроза и сбит польскими истребителями F-16.

Реакция пользователей социальных сетей

После обнародования этих подробностей украинцы активно начали обсуждать ситуацию, обращая внимание на то, что ракета смогла беспрепятственно оказаться на территории страны-члена НАТО.

"То есть большинство ракет, летевших на Польшу, сбили украинские СИЛ. А ту одну поляки не смогли?! Впечатляет", — пишет одна из пользовательниц соцсетей.

Часть пользователей подчеркивает, что Украина не должна нести ответственность за защиту воздушного пространства других государств.

"А что, мы еще должны оправдываться за то, что не сбили ракеты? Запомните: мы никому ничего не должны, потому что у нас отобрали ядерное оружие и обещали не нападать… Мы никому не давали обещаний защищать страны НАТО, в которое нас не принимают", — возмущённо реагирует женщина.

Некоторые авторы считают, что украинские военные должны в первую очередь защищать собственную территорию.

"Пусть же украинская ПВО не сбивает ракеты, летящие в сторону Польши — может, тогда они опомнятся, может, тогда перестанут быть героями, может, тогда спустятся на землю", — заявляет женщина.

Подобного мнения придерживаются и другие пользователи.

"Слава и честь нашему пилоту, так он что, должен сбивать над нашими домами, чтобы не летело к полякам? А они там, может, не сошли с ума, пусть у себя сбивают эти засранцы-умники!!!!", – отреагировала пользовательница.

Некоторые комментаторы также обратили внимание на необходимость снижения зависимости Украины от одного логистического направления.

"Нам нужно максимально искать другие хабы, пути поставок и проводить диверсификацию, зависимость от Польши очень сильно вредит нашему государству", — подчеркнули в соцсетях.

Звучали также вопросы о претензиях к украинским военным.

"А почему наши ребята должны сбивать ракеты на их территории?? Это что, наши ракеты? Не наши… у них свои вооруженные силы, так пусть они и сбивают… Наши титаны уже годами охраняют их покой…", – возмутились украинцы.

Особую популярность приобрел пост пользователя под ником "Василий Стус" в социальной сети X, в котором автор призвал польские власти сосредоточиться на актуальных вызовах в сфере безопасности, а не на исторических спорах. Ведь Польша тратит десятки миллиардов евро на укрепление обороны, однако российская ракета смогла пролететь десятки километров по её территории. По его мнению, подобные случаи должны стать поводом для пересмотра приоритетов в польско-украинских отношениях, а если Варшава не готова сбивать российские крылатые ракеты над собственной территорией, то должна активнее помогать Украине укреплять систему противовоздушной обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью 30 июля во время массированной российской атаки на Украину в Польше раздались мощные взрывы. В поле недалеко от одного из населенных пунктов обнаружили огромную воронку. Вероятно, это была российская ракета

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