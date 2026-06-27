"Газировка" для взрослых: в СССР продавали странный напиток из кукурузы

Несмотря на тотальный дефицит, советская пищевая промышленность порой выпускала весьма неординарные и своеобразные продукты. Одной из таких забытых гастрономических диковин стал напиток под названием "Золотой початок", разработанный в разгар хрущевской сельскохозяйственной кампании.

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Этот своеобразный газированный напиток позиционировался как альтернатива привычным прохладительным напиткам, но предназначался исключительно для совершеннолетних граждан. Его рецептура основывалась на нетипичном для тотализаторов сырье. Однако, несмотря на свою оригинальность и натуральный состав, эта необычная кукурузная вода не смогла пережить глобальные геополитические изменения конца века.

Что за напиток "Золотой початок"

Появление сладкой алкогольной новинки пришлось на период активного внедрения кукурузы во все сферы советского хозяйства. Главными площадками для производства "Золотого початка" стали предприятия Украины, в частности Ахтырский и Днепропетровский пивоваренные заводы.

Напиток имел приличный вид и разливался в оригинальную тару, напоминавшую бутылки для шампанского, вместимостью 0,4 и 0,8 литра. С украинских предприятий продукция успешно поставлялась и в другие республики, где быстро находила своих покупателей.

Состав и особенности рецептуры

По своим характеристикам "Золотой початок" был газированным слабоалкогольным напитком крепостью около 8%. Главный секрет его производства заключался в использовании натуральных компонентов:

Первые оригинальные партии изготавливались на основе кукурузного сусла.

В состав добавляли сахар, патоку, чистый спирт и лимонную кислоту.

Из-за отсутствия искусственных консервантов продукт оставался свежим лишь в течение 10 дней.

Готовый напиток отличался красивым золотистым оттенком, сладким привкусом и выраженным, приятным ароматом миндаля, что делало его похожим на дорогой ликер или десертное вино.

Яркое оформление и сладкие нотки вкуса сыграли с напитком интересную шутку: несмотря на содержание алкоголя и статус продукта "для взрослых", он очень привлекал советских подростков. Дети часто выпрашивали у родителей разрешение сделать хотя бы один глоток ароматной жидкости во время семейных застолий.

Эпоха кукурузной газировки завершилась вместе с распадом СССР. В 1990-х годах производство "Золотого початка" полностью прекратили.

OBOZ.UA писал, что во времена СССР для детей выпускали специальное пиво.

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