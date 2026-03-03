'Это преимущество искусства над новостями': выставка о Мариуполе поразила иностранных гостей в Гданьске

24 февраля в Музее Второй мировой войны в городе Гданьске открылась мультимедийная выставка "Мариуполь. Путь памяти и мечты". Фонд Рината Ахметова стал партнером проекта.

Видео дня

Среди экспонатов выставки – истории мариупольцев и дневник погибшей в Мариуполе Екатерины Савенко, которые являются частью архива Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова фиксирует истории мирных жителей с 2014 года. Наша главная задача – записать как можно больше свидетельств тех людей, которые пострадали от войны, чтобы сохранить правду. Мы считаем, что истории, рассказанные людьми, являются главным источником правды", – отмечает Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда.

Выставка создана креативной командой ГОГОЛЬFEST при кураторстве Владислава Троицкого и функционирует в рамках международного правозащитного проекта "Mariupol Justice". Его задача – превратить собранные свидетельства в инструмент международной адвокации и на юридическую базу для привлечения России к ответственности.

Выставка рассказывает о 86 днях обороны города через документы, свидетельства и художественные инсталляции. Экспозиция построена как метафорический корабль памяти. Режиссер и куратор выставки Владислав Троицкий рассказывает: каждая зона имеет свое эмоциональное напряжение и дает зрителю возможность окунуться в страшные события, которые пережили мариупольцы.

"Когда они погружаются в это путешествие, то чувствуют, что каждый этот камешек – это убитый человек. Тогда появляется понимание, что это не абстрактная цифра, а очень конкретная. Нам важно пытаться касаться сердца", – говорит Владислав Троицкий.

Выставка собрала широкую международную аудиторию – представителей украинских и польских городов, ведущих международных экспертов, правозащитников и общественных деятелей. Такой уровень представительства подчеркнул ее масштаб и значимость, а также стал весомым проявлением мировой солидарности с Украиной.

"Эта выставка очень трогательная. Она влияет не только образами и звуком, но и настоящими свидетельствами людей. Во времена, когда в Европе мы все чаще думаем, что война нас не касается или что мы от нее устали, это напоминает: война касается каждого", – подчеркнула Александра Дулькевич, президент города Гданьска.

"Эта выставка является доказательством превосходства искусства над новостями. Искусство современное, соединенное одновременно с традиционными элементами, потому что имеем здесь и символизм, и достаточно дословные образы, которые являются чрезвычайно традиционными и пронзительными", – делится впечатлениями Рафал Внук, директор Музея Второй мировой войны в Гданьске.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшее в мире собрание историй о войне в Украине, насчитывающее уже более 140 тысяч рассказов, среди них около 12 тысяч – это истории мариупольцев.

Мультимедийная выставка "Мариуполь. Путь памяти и мечты" стала символом памяти, мужества и несокрушимости украинского народа. Она продлится в Гданьске до 16 марта 2026 года.