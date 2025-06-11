'Это полный провал в управлении человеческими ресурсами': британский полковник указал на проблему с армией в Украине

За период полномасштабного вторжения страны-агрессора России, в Украине произошли определенные изменения в сфере обороны, однако немало реформ в армейских вопросах стоят на месте. В частности, самым большим недостатком является отсутствие взаимодействия между различными структурами на фронте и избрание на высокие государственные должности кумовьев и друзей.

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Такое мнение в интервью Slawa.tv высказал британский военный эксперт, бывший советник Министерства обороны Украины и консультант по оборонным реформам в странах Восточной Европы Глен Грант. Он добавил, что проблемой Украины также является нерациональное использование рабочей силы, где многие мужчины служат в тылу, а не в армии.

"На прошлой неделе во Львове я видел много мужчин, которые без надобности выполняют функции полицейских и пограничников – такие задачи, как проверка паспортов, не требуют от мужчин надлежащей физической подготовки. Эти мужчины нужны в других местах. Это полный провал в управлении человеческими ресурсами", – пояснил эксперт.

Грант отметил, что Министерство обороны Украины, несмотря на проведенные реформы, до сих пор не функционирует должным образом. А с закупками есть определенные проблемы, ведь за три месяца 2025 года не было закуплено ни одного дрона.

"Закупки все еще остаются беспорядочными – за три месяца этого года не было закуплено ни одного беспилотника, а это о многом говорит. Вдруг система улучшится, я не знаю... Мы все еще выбираем на должности кумовьев, друзей и друзей друзей, а не крутых бизнесменов, которые действительно могли бы разобраться с проблемами", – сказал бывший советник Министерства обороны Украины.

Он отметил, что в целом реформы идут слишком медленно и непоследовательно, без ощущения насущной необходимости. Система военной юстиции до сих пор не создана, реформа СБУ, принятие закона о военной полиции, а также законодательство о правосудии – все это остается на уровне обещаний.

Эксперт отметил, что хотя переброска основных подразделений на передовую является положительным шагом, это все еще далеко от подходов, которые применяют западные армии. Подразделения беспилотников до сих пор функционируют отдельно от других формирований, а единой стратегии нет. Самая большая проблема – отсутствие координации между различными силовыми структурами на фронте: Нацгвардией, пограничниками, полицией и другими.

"Большой проблемой является нерациональное использование рабочей силы: много способных мужчин служат в полиции или на границе, а не в армии, в то время как женщины не используются должным образом...Я почти склонен думать, что это делается намеренно, чтобы ослабить Вооруженные силы. Это надо было исправить еще пять-шесть лет назад, еще до полномасштабного вторжения", – резюмировал Грант.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина мобилизует около 27 тысяч человек в месяц. В свою очередь Россия вынуждена призывать вдвое больше, чтобы компенсировать потери в живой силе. Однако вопрос мобилизации для Украины является особенно болезненным, потому что и защитники, и гражданские устали от многолетней войны.

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