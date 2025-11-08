'Это наша гордость и наша независимость': Зеленский отметил воинов ДШВ государственными наградами. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский встретился с воинами Десантно-штурмовых войск, чтобы вручить награды за вклад бойцов в оборону страны от государства-террориста России. Церемония состоялась 8 ноября, в День ДШВ ВС Украины.

На сайте ОП сообщается, что десантники получили ордена "Золотая Звезда", Богдана Хмельницкого I–III степеней и "За мужество" I–III степеней, "Кресты боевых заслуг". Кроме этого, командирам подразделений вручены боевые знамена и ленты почетного знака отличия "За мужество и отвагу".

"Сейчас во многом именно на силе наших ДШВ держится Покровское направление, проводится наша Добропольская операция, держится наша Донетчина, наша Харьковщина, наши южные области. Героическая Курская операция стала возможной тоже во многом благодаря силе наших десантников", – отметил Зеленский.

Он назвал каждое подразделение украинских Десантно-штурмовых войск "нашей гордостью и нашей независимостью". Вместе с другими составляющими Сил безопасности и обороны десантники обеспечивают важные достижения в боях – без заслуг ДШВ невозможно представить сильные результаты для всей страны.

"Именно благодаря таким воинам, как вы и ваши побратимы, благодаря каждому храброму украинскому сердцу Украина есть и всегда будет на земле – независимая и способна защитить себя", – сказал глава государства.

Четверо Героев Украины получили "Золотые Звезды" – высшую государственную награду:

– командир 148-й отдельной артиллерийской бригады 8-го корпуса ДШВ ВСУ полковник Олег Змыслый.

В этом году в Донецкой и Запорожской областях подразделения под его командованием уничтожили более 1600 оккупантов, почти 80 орудий, три РСЗО, восемь танков, 14 БПЛА, девять пунктов управления, более 25 автомобилей, мототехнику, бронемашины врага; также повредили более 240 орудий, 13 минометов, две РСЗО, 11 танков, бронемашины, бронетранспортеры.

Змыслый руководит группой ИТ-специалистов, которая автоматизирует различные процессы в бригаде.

– подполковник Константин Ревуцкий.

В боях на Донетчине он уничтожил почти 50 оккупантов, БТР и две БМП. На Курщине его подразделения фактически уничтожили 9-й мотострелковый батальон врага, а также 45 оккупантов, пять единиц бронетехники и два авто захватчиков. В Сумской области подразделения под командованием Ревуцкого уничтожили более 200 оккупантов, более 30 единиц техники и почти 40 БПЛА российских войск.

– солдат Вячеслав Ткаченко.

Он выполняет боевые задачи вблизи Белогоровки на Луганщине, участвует в штурмовых и стабилизационных действиях. В мае присоединился к уничтожению БМП и 18 оккупантов во время семичасового вражеского наступления. Впоследствии лично провел разведку огневых позиций противника, захватил радиостанцию и уничтожил трех пехотинцев в ближнем бою. В июле отличился многочисленными оборонительными действиями, в частности уничтожил вражескую БМП из гранатомета и эвакуировал трех побратимов под обстрелами.

– младший сержант Дмитрий Шавалдин.

С октября 2022 года Шавалдин выполняет боевые задачи в Донецкой области, с февраля 2025-го – возглавляет отделение ударных БПЛА.

Лично проводил разведку, руководил ударами и прикрывал эвакуации собратьев вблизи Разлива, Алексеевки, Богатыря, Орехового. Уничтожил четыре БМП, БТР, три бронетягача с боекомплектом, десяток минометных и огневых позиций врага и около 80 оккупантов.

Двое награждены "Крестами боевых заслуг":

– командир батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады майор Руслан Белобров.

Подразделение под его командованием выполнило десятки успешных боевых задач на Покровском направлении. Летом этого года Белобров руководил успешными штурмами в районе Троицкого: удалось уничтожить около 60 оккупантов и выбить врага с занимаемых позиций. В сентябре в районе Мирнограда с подчиненными отбил контратаку россиян, уничтожив 22 захватчиков.

– командир 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады полковник Эдуард Колодий.

Военный второй раз получил награду "Крест боевых заслуг" – "Серебряную дубовую ветвь". Колодий является вторым украинским бойцом, награжденным "Крестом боевых заслуг" дважды.

В конце августа – начале сентября он организовывал успешное отражение атак на Донетчине. Под его руководством и благодаря налаженному взаимодействию артиллерийских, беспилотных и пехотных подразделений удалось уничтожить семь единиц бронетехники, ликвидировать более 100 захватчиков и еще более 50 ранить. Понеся серьезные потери, враг был вынужден отступить.

Зеленский также отметил воинов орденами Богдана Хмельницкого І–ІІІ степеней и "За мужество" І–ІІІ степеней.

Кроме того, президент вручил боевое знамя командиру 421-го отдельного батальона беспилотных систем "Сапсан" подполковнику Ивану Левкивскому и ленту почетного знака отличия "За мужество и отвагу" командиру 78-го отдельного десантно-штурмового полка полковнику Роману Евчуну.

