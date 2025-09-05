Это начало следующего сезона: что нужно успеть сделать на огороде в сентябре

Сентябрь – один из самых важных месяцев года в календаре огородника. В первые недели осени не только продолжается сбор урожая, также начинается подготовка сада и огорода к зиме.

Что нужно сделать в эти дни, рассказали эксперты издания "Сам себе агроном". Правильно проведенные работы помогут сохранить растения здоровыми, качественно подготовить собранные овощи и фрукты к хранению и заложить основу для урожая в следующий сезон.

В сентябре готовят собственные семена на следующий год. Так семенной картофель выставляют на свет для позеленения — это делает его более устойчивым к болезням и вредителям. Конечно, нужно распределить клубни по сортам, чтобы хранить их отдельно. В это время также собирают семенной лук. Как только половина листьев поляжет, его выкапывают, просушивают на грядках или в сухом помещении. Затем обрезают листья, отбирают здоровые луковицы и откладывают их на хранение в хорошо проветриваемое место. Похожим образом сушат яровой чеснок. Но его нужно держать исключительно под навесом, ведь прямое солнце делает его слишком горьким.

Также в сентябре продолжается созревание сезонных овощей – помидоров, баклажанов, перца и тому подобное. Они нуждаются в регулярном поливе и подкормке, которую прекращают примерно за месяц до похолодания. Если сентябрьские заморозки начнутся неожиданно и рано, плоды нужно будет снять, рассортировать и или съесть сразу, или законсервировать на зиму. Также в этот период созревают бобовые культуры: фасоль, горох, соя. Чтобы защитить их от зерновки, урожай держат на холоде — на балконе или в холодильнике.

Не меньшего внимания требует капуста: цветная, брокколи, белокочанная, савойская, кольраби и др. Спелые головки срезают, а средне- и позднеспелые сорта подкармливают и поливают равномерно, чтобы избежать растрескивания. На грядках созревают также репа, брюква и редька. Они уязвимы к крестоцветным блошкам, поэтому их советуют посыпать золой, которая убережет от вредителей. В первых числах сентября еще можно успеть посеять шпинат, салат или редис, которые порадуют урожаем до октября, особенно если погода стоит теплая или если использовать защитное накрытие.

Сентябрь — благоприятное время и для пересаживания многолетнего лука. Обычно делят четырехлетние растения, обрезают сухие листья, укорачивают корни и высаживают по схеме, после чего поливают и присыпают сухим грунтом. Такие растения хорошо укореняются и без проблем зимуют.

В сентябре в саду и на огороде собирается немало растительных отходов. Если они здоровые, их можно заложить в компост. Добавьте к ним навоз или птичий помет, полейте и накройте на зиму. Под накрытием будет достаточно тепло, чтобы органика перепревала и к весне превратилась в пищу для почвы.

