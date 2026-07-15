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"Это начало новой жизни": история защитника Мариуполя Николая Лукача

Мария Шевчук
Новости. Общество
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Защитник получил комплексную помощь и стал владельцем квартиры
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Защитник Мариуполя Николай Лукач в боях за город получил тяжелые ранения и попал в плен. В рамках проекта "Сердце Азовстали", входящего в Фонд Рината Ахметова, защитник получил комплексную помощь и стал владельцем квартиры.

Николай родом из Закарпатья и полномасштабное вторжение встретил в Мариуполе в составе морской пехоты. Удерживал оборону на комбинате им. Ильича. В марте 2022 года в одном из боев получил минно-взрывную травму. Защитник самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь, наложив турникет. Побратимы эвакуировали его в бункер, где врачи вынуждены были ампутировать ему ногу без анестезии. Вскоре защитник попал в плен, где пробыл почти 80 дней. На родную землю Николай вернулся 29 июня 2022 года в качестве тяжело раненого.

История защитника Мариуполя Николая Лукача

Далее последовала сложная реабилитация, после которой "Сердце Азовстали" осуществило самые заветные мечты защитника. После плена защитник посетил Карпатские горы вместе со своими друзьями и преодолел все препятствия наравне с ними. Кроме того, Николай уже получил спортивный протез от "Сердца Азовстали", а теперь у защитника есть и собственное жилье, которое помогает ему быть уверенным в своём будущем.

"Мне рассказали о "Сердце Азовстали". Я сразу позвонил. Рассказал о своих планах на будущее. Что хочу бегать, хочу ещё в армии отслужить. Очень хочу снова покорить Говерлу. Они мне помогли с беговым протезом. Ринат Ахметов откликнулся, начал нам помогать. И это очень приятно. А теперь ещё и квартира – это начало новой жизни", – поделился впечатлениями защитник.

История защитника Мариуполя Николая Лукача

Провести защитников Мариуполя по пути от реабилитации к самореализации – одна из задач "Сердца Азовстали". Ведь после войны, ранения или плена человеку важно не только восстановиться физически, но и обрести новую опору, смысл и возможности для развития. Именно в этом заключается суть посттравматического роста – ключевого направления, над которым сегодня работает организация.

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