"Это начало новой жизни": история защитника Мариуполя Николая Лукача

Защитник Мариуполя Николай Лукач в боях за город получил тяжелые ранения и попал в плен. В рамках проекта "Сердце Азовстали", входящего в Фонд Рината Ахметова, защитник получил комплексную помощь и стал владельцем квартиры.

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Николай родом из Закарпатья и полномасштабное вторжение встретил в Мариуполе в составе морской пехоты. Удерживал оборону на комбинате им. Ильича. В марте 2022 года в одном из боев получил минно-взрывную травму. Защитник самостоятельно оказал себе первую медицинскую помощь, наложив турникет. Побратимы эвакуировали его в бункер, где врачи вынуждены были ампутировать ему ногу без анестезии. Вскоре защитник попал в плен, где пробыл почти 80 дней. На родную землю Николай вернулся 29 июня 2022 года в качестве тяжело раненого.

Далее последовала сложная реабилитация, после которой "Сердце Азовстали" осуществило самые заветные мечты защитника. После плена защитник посетил Карпатские горы вместе со своими друзьями и преодолел все препятствия наравне с ними. Кроме того, Николай уже получил спортивный протез от "Сердца Азовстали", а теперь у защитника есть и собственное жилье, которое помогает ему быть уверенным в своём будущем.

"Мне рассказали о "Сердце Азовстали". Я сразу позвонил. Рассказал о своих планах на будущее. Что хочу бегать, хочу ещё в армии отслужить. Очень хочу снова покорить Говерлу. Они мне помогли с беговым протезом. Ринат Ахметов откликнулся, начал нам помогать. И это очень приятно. А теперь ещё и квартира – это начало новой жизни", – поделился впечатлениями защитник.

Провести защитников Мариуполя по пути от реабилитации к самореализации – одна из задач "Сердца Азовстали". Ведь после войны, ранения или плена человеку важно не только восстановиться физически, но и обрести новую опору, смысл и возможности для развития. Именно в этом заключается суть посттравматического роста – ключевого направления, над которым сегодня работает организация.