Этим знакам зодиака повезет в любви во второй половине октября

Вторая половина октября будет благоприятной для любовной сферы некоторых знаков зодиака. Они найдут больше поклонников и укрепят свои отношения.

Особенно повезет Раку, Льву и Весам, пишет Radiozet. Больше о том, что вас ожидает, читайте в гороскопе.

Рак

Раки, которые заботились о своем будущем и выбрали счастливые романтические отношения, проведут этот период в отличном настроении. Каждый день будет приносить вам новый сюрприз. Вы будете рады, что оставили прошлое позади. Раки, которые до сих пор живут тягостным прошлым, сейчас настало время идти вперед.

Лев

Многие ситуации начнут меняться в вашу пользу. Человек, который вас игнорировал или отвергал, начнет стремиться получить ваше внимание. В вашу жизнь придет столько поклонников, что порой вы не будете знать, что с ними делать. Не бойтесь говорить открыто, что вам нужно больше времени для принятия решения.

Весы

Вы будете в отличном настроении. Осенняя хмурость совсем на вас не будет влиять. Вы почувствуете больше уверенности в себе, станете более независимыми и оптимистично будете смотреть в будущее. Вас не будет волновать то, что о вас думают другие. В результате все начнут вами восхищаться.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

