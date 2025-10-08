Этим знакам зодиака невероятно повезет в октябре

Во второй половине октября произойдет одно из самых благоприятных планетарных выравниваний 2025 года. На небе сформируется мощный Большой водяной тригон, который положительно влияет на активность и мысли, приносит счастье и стабильность.

Это будет идеальное время для поиска самореализации и процветания, особенно для трех знаков зодиака – Скорпиона, Рака и Рыб, пишет Kobieta.interia. Интуиция, мечты и смелые действия начнут идеально сочетаться, поэтому откроются двери к успеху и внутренней радости.

Примерно с 23 по 29 октября ряд планет образует на небе астрологический треугольник, соединяя знаки Скорпиона, Рака и Рыб – Большой водяной тригон. Астрологи советуют в этот период доверять своим чувствам и смело идти к своим целям, и все станет на свои места.

Скорпион

Скорпион почувствует огромный прилив энергии и уверенности в себе. Юпитер и Сатурн будет способствовать вашим действиям и решениям. То, что вам не удавалось, теперь вы сможете воплотить в жизнь очень легко. Это будет период счастья для вас. Скорпионы будут контролировать ситуацию и будут эффективными.

Рак

Планета удачи Юпитер находится в знаке Рака и получит поддержку от планет в Скорпионе ближе к концу месяца. Поэтому для Рака это будет один из самых счастливых периодов. Вам повезет в карьере, финансах или же вас поддержат важные люди. Вы почувствуете долгожданную эмоциональную и материальную безопасность.

Рыбы

Рыбы наконец смогут реализовать свои мечты и долгосрочные планы. Энергии Марса и Меркурия дадут вам силы действовать и ясность ума. Ваше творчество заметят и оценят. То, что казалось невозможным, станет достижимым. Мечты Рыб осуществятся.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

