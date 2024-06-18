На днях Сковородинское сообщество собирается в славных Бабаях, чтобы отметить 250-летие написания знаменитых "Баек Харьковских" от Григория Сковороды.

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Як відомо, у своєму зверненні до Панаса Панкова наш Великий Українець сповістив про таке:

"У сьомому десятку нинішнього віку, залишивши вчительську посаду й усамітнившись у лісах, полях, садах, селах, хуторах та пасіках, що лежать довкола Харкова, я навчав себе доброчесності й повчався в Біблії, а при тому, бавлячись благопристойними іграшками, написав півтора десятка байок, ще не будучи з тобою знайомий. А цього року в селі Бабаях збільшив їх удвічі…

Дарую ж тобі три десятки байок, тобі й таким як ти"

(тут і далі використовую переклад Леоніда УШКАЛОВА).

Цей лист філософа датований так:

1774 року, в селі Бабаях, напередодні Пʼятдесятниці.

Отож, рівно 250 років тому Григорій Сковорода виклав для українців та всього людства популярну версію своїх СВІТОГЛЯДНИХ ЦІННОСТЕЙ або ж своєрідний ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЛЮДИНИ.

В основі цих моральних настанов концепція Сковороди "СРОДНОЇ (ЗРІДНОЇ, СПОРІДНЕНОЇ) ПРАЦІ.

Більшість байок закликають людей ЖИТИ по НАТУРІ та ЖИТИ у гармонії з ПРИРОДОЮ. Бо обрана за природою, тобто за знаннями, хистом, вміннями та навичками РОБОТА, то справжнє джерело РАДОСТІ. А спроба нечесним шляхом продертися у чин, зовсім їм не властивий, лише підкреслить дурість. Бо "хто має просвіщенне око, як же багато він бачить ОСЛІВ, одягнених у левʼячу шкуру".

Пропагуючи скромність, чесність, великодушність та справедливість визначний філософ засуджує гординю, марнославство та жадібність. Григорій Савич часто вживає відомі прислівʼя, які б підтверджували його моральні настанови.

Для прикладу:

"Дурень шукає місця, а розумного й у кутку видно";

чи Сократові слова:

"Дехто живе для того, щоб їсти й пити, а я пʼю і їм для того, щоб жити".

або відомі на той час в Україні прислів ʼя:

"Далеко свині до коня";

"Не май сто рублів, а одного друга";

"Без Бога ні до порога, а з ним хоч за море".

Памʼятаємо нашу історію!🇺🇦

Шануємо наших любомудрів!

П.С. Ініціатори Сковородинівських заходів у Бабаях з нагоди 250-річчя "Байок Харківських".

Фонд "Рідна країна";

Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

Національний заповідник "Переяслав".

Організатори:

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;

Височанська селищна рада.