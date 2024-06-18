Блог | Этическому кодексу человека от Сковороды – 250
На днях Сковородинское сообщество собирается в славных Бабаях, чтобы отметить 250-летие написания знаменитых "Баек Харьковских" от Григория Сковороды.
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Як відомо, у своєму зверненні до Панаса Панкова наш Великий Українець сповістив про таке:
"У сьомому десятку нинішнього віку, залишивши вчительську посаду й усамітнившись у лісах, полях, садах, селах, хуторах та пасіках, що лежать довкола Харкова, я навчав себе доброчесності й повчався в Біблії, а при тому, бавлячись благопристойними іграшками, написав півтора десятка байок, ще не будучи з тобою знайомий. А цього року в селі Бабаях збільшив їх удвічі…
Дарую ж тобі три десятки байок, тобі й таким як ти"
(тут і далі використовую переклад Леоніда УШКАЛОВА).
Цей лист філософа датований так:
1774 року, в селі Бабаях, напередодні Пʼятдесятниці.
Отож, рівно 250 років тому Григорій Сковорода виклав для українців та всього людства популярну версію своїх СВІТОГЛЯДНИХ ЦІННОСТЕЙ або ж своєрідний ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЛЮДИНИ.
В основі цих моральних настанов концепція Сковороди "СРОДНОЇ (ЗРІДНОЇ, СПОРІДНЕНОЇ) ПРАЦІ.
Більшість байок закликають людей ЖИТИ по НАТУРІ та ЖИТИ у гармонії з ПРИРОДОЮ. Бо обрана за природою, тобто за знаннями, хистом, вміннями та навичками РОБОТА, то справжнє джерело РАДОСТІ. А спроба нечесним шляхом продертися у чин, зовсім їм не властивий, лише підкреслить дурість. Бо "хто має просвіщенне око, як же багато він бачить ОСЛІВ, одягнених у левʼячу шкуру".
Пропагуючи скромність, чесність, великодушність та справедливість визначний філософ засуджує гординю, марнославство та жадібність. Григорій Савич часто вживає відомі прислівʼя, які б підтверджували його моральні настанови.
Для прикладу:
"Дурень шукає місця, а розумного й у кутку видно";
чи Сократові слова:
"Дехто живе для того, щоб їсти й пити, а я пʼю і їм для того, щоб жити".
або відомі на той час в Україні прислів ʼя:
"Далеко свині до коня";
"Не май сто рублів, а одного друга";
"Без Бога ні до порога, а з ним хоч за море".
Памʼятаємо нашу історію!🇺🇦
Шануємо наших любомудрів!
П.С. Ініціатори Сковородинівських заходів у Бабаях з нагоди 250-річчя "Байок Харківських".
Фонд "Рідна країна";
Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
Національний заповідник "Переяслав".
Організатори:
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;
Височанська селищна рада.