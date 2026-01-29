Эти знаки зодиака разбогатеют в феврале

Февраль 2026 года может стать прорывным месяцем в финансовой сфере для трех знаков зодиака. Они получат увеличение зарплаты, повышение по службе или даже найдут новую работу.

Большие шансы разбогатеть имеют Водолей, Телец и Скорпион, пишет Glamour. Как вам повезет, читайте в гороскопе.

Водолей

Водолеи – победители февраля. Вы добьетесь успеха благодаря нововведениям и контактам с людьми. Вы найдете новые источники дохода и примете обоснованные финансовые решения.

Благоприятные дни для инвестиций – 4-6 и 9-11 февраля. Планируйте свои расходы после первой половины месяца. Если вы планируете менять место работы, то также делайте это во второй половине.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на стабильную прибыль в феврале. Это благоприятное и счастливое для вас время. Ваши решения будут обдуманными и результативными. Деньги будут поступать медленно, но стабильно.

Лучшие дни для инвестирования – 4-6 и 23-25 февраля. Расходы планируйте между 9 и 11 февраля. Возможность сменить работу возникнет в середине месяца.

Скорпион

Финансовая интуиция Скорпионов в феврале будет чрезвычайно эффективной. Она поможет вам принять правильные и обоснованные решения и удачно инвестировать.

Хорошие дни для инвестиций – 9-11 и 23-25 февраля. Расходы стоит планировать во второй половине месяца. Смена работы возможна в начале февраля.

