Эти украинские фамилии оказались на грани исчезновения: список может удивить

Некоторые редкие украинские фамилии оказались под угрозой исчезновения, поскольку их носителей становится всё меньше. Речь идет прежде всего о старинных казацких прозвищах, а также о родовых именах, связанных с народными верованиями, бытом предков и насмешливыми или ругательными значениями.

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Об этом рассказал в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. Больше всего рискуют исчезнуть остроумные казацкие прозвища.

Казацкие прозвища, которые постепенно исчезают

Казаки часто получали такие прозвища из-за забавных случаев из жизни предков или их характерных черт. Еще столетие назад фамилии Пидопригора, Засядьвовк, Вернидуб, Загубинога, Товчигречка и Убийвовк имели сотни носителей. Сегодня же такие родовые имена постепенно исчезают: некоторые меняют их на более благозвучные, а в некоторых родах носителями остаются лишь единичные люди.

Фамилии, сохранившие память о древних верованиях и быте

Также всё реже встречаются фамилии, сохранившие в себе отсылки к древним верованиям, мистическим представлениям и быту наших предков. Среди них — Чернобай, Відьмак, Безбожный, Пекельный, Святодух, Дигтяр, Бортник, Медовар, Ковбаса, Соломаха и Цирульник.

Насмешливые прозвища, которые рискуют исчезнуть

Больше всего рискуют исчезнуть необычные прозвища с ругательным или насмешливым значением. Среди них — Бридун, Сципий, Худоба, Глухой, Кривошия, Шмаркач, Нездара и Дурнопьян. Сегодня родители почти не передают такие прозвища своим детям, из-за чего со временем они могут окончательно исчезнуть.

Напомним, что в Украине все больше родовых имен оказываются на грани исчезновения. Некоторые фамилии уже остались лишь у единичных носителей или полностью вышли из употребления.

Как писал OBOZ.UA, в Украине немало редких фамилий, носителями которых являются лишь несколько человек или даже один человек. Среди них встречаются родовые имена, состоящие всего из одной, двух или трёх букв.

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