Эти популярные украинские имена имеют греческое происхождение: ознакомьтесь со списком

Среди особенно популярных имен, которыми украинцы называют своих детей, есть ряд таких, которые никогда не теряют актуальности. Их выбирали родители и в XXI веке, и задолго до этого.

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Интересно, что самые распространённые из них, считающиеся исконно украинскими, на самом деле пришли к нам из Греции. OBOZ.UA рассказывает, о каких именах идёт речь и какими чертами характера, как говорят, они наделяют своих обладателей.

Оксана

Среди имен, которые мы привыкли считать чисто украинскими, но которые имеют греческие корни, — имя Оксана, часто встречающееся в произведениях украинских классиков.

Оно пришло к нам из Древней Греции и является производным от имени Ксения (греч. Xenia), что означает "гостеприимная", "иностранка", "путешественница".

Считается, что женщины с этим именем обладают сильной волей, четкой жизненной позицией и развитым чувством собственного достоинства, умеют ставить цели и настойчиво идут к их реализации.

Кроме того, те, кто верит во влияние имени на формирование личности, убеждены, что Оксаны – искренни в общении и всегда готовы поддержать близких в трудную минуту, при этом тщательно оберегая собственные личные границы от постороннего вмешательства.

Галина

Не все обладательницы самого популярного в украинском народном творчестве женского имени Галина подозревают, что и это имя родом из Древней Греции.

Оно происходит от слова Γαλήνη, что означает "покой", "тишина" или "штиль". Именно поэтому одна из нереид (морских нимф) в древнегреческой мифологии, охранявшая спокойное море и даривавшая тишину после бури, носила имя Галена.

Буквально же имя Галина с греческого переводится как "беззаботная", "тихая" и "ясная".

Говорят, что обладательницы имени Галина в большинстве случаев гармонично сочетают внешнюю мягкость с твердым внутренним стержнем, отличаясь трудолюбием, хозяйственностью и рассудительностью в повседневных делах.

Считается также, что Галинам свойственно избегать бессмысленных конфликтов, ведь они стремятся создавать вокруг себя уют и мир. Впрочем, при необходимости женщины с таким именем способны проявить удивительную стойкость, защищая собственные интересы и покой своей семьи.

Тарас

Один из самых известных украинских поэтов, Тарас Шевченко, а с ним — и тысячи других Тарасов на протяжении веков — также получили своё имя благодаря Древней Греции.

Оно происходит от древнегреческого ταράσσω, что дословно переводится как "бунтарь" – и также связано с мифологией: в мифах Древней Греции Тарас был героем, сыном бога Посейдона и нимфы, он основал город Тарант на территории современной Италии.

Буквальное значение имени в переводе с греческого перекликается с теми чертами характера, которыми оно якобы наделяет своих обладателей.

Считается, что Тарасы обладают пылким темпераментом, острым чувством справедливости и волелюбным характером.

Носители этого имени часто отличаются упорством в достижении цели, нестандартным мышлением и готовностью горячо отстаивать собственные убеждения, даже если приходится идти против всех.

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