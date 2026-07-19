Гарантированно конфискуют: что нельзя класть в багаж

Подготовка к летнему отпуску – дело не из простых. Нужно составить очень точный список того, что нельзя забыть и что обязательно нужно взять с собой. Но есть одна копеечная вещь, которую многие путешественники, особенно те, кто отправляется отмечать день рождения, свадьбу или другой праздник, автоматически бросают в чемодан, и которая может быть конфискована еще до того, как они сядут в самолет.

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Как пишет Express, целый ряд крупных авиакомпаний, среди которых Ryanair, TUI, easyJet, British Airways и Jet2, запрещают пассажирам перевозить хлопушки (party poppers). Несмотря на свой совершенно безобидный вид, они запрещены на подавляющем большинстве коммерческих рейсов. Класть их нельзя ни в ручную кладь, ни в зарегистрированный багаж. Попытка взять их с собой грозит тем, что ваши вещи тщательно осмотрят, а сами хлопушки гарантированно конфискуют.

Этот запрет связан с тем, что внутри хлопушек находится крошечный пиротехнический заряд, который и создает характерный звук взрыва. Хотя его количество ничтожно мало, правила авиационной безопасности классифицируют такие изделия как взрывчатые вещества и запрещают их перевозку на борту самолетов. Эти ограничения также распространяются и на другие подобные пиротехнические изделия, в частности бенгальские огни, фейерверки и сигнальные ракеты.

Если служба безопасности обнаружит у пассажира запрещенные предметы во время досмотра, их немедленно изымут. Кроме того, в зависимости от обстоятельств, пассажиры также могут столкнуться с задержками, пока их багаж будет повторно досматриваться или будут проводиться дополнительные процедуры безопасности.

Правила в аэропортах могут несколько различаться в зависимости от страны и авиакомпании, но нормы перевозки опасных материалов строго соблюдаются во всей авиационной отрасли. Поэтому путешественникам настоятельно рекомендуется проверять как багажную политику своего перевозчика, так и официальные правительственные инструкции перед полетом.

Хлопушки часто оказываются в чемоданах случайно после празднования дней рождения, свадеб или других торжеств, особенно когда семьи путешествуют с детьми. Они могут казаться совершенно безобидной мелочью, но правила авиационной безопасности приравнивают их к любым другим запрещенным взрывоопасным материалам.

Окончательное решение о том, пропускать ли ту или иную вещь через контроль, всегда остается за сотрудниками службы безопасности аэропорта. Даже если предмет кажется безопасным, его все равно конфискуют, если сочтут, что он представляет угрозу безопасности или нарушает установленные правила.

Тщательная проверка багажа перед выездом в аэропорт поможет вам избежать ненужных задержек, дополнительных проверок и неприятного изъятия вещей еще до того, как начнется ваш долгожданный отпуск.

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