Эти черты характера есть у всех миллиардеров: исследование раскрыло "ключ к успеху"

Все миллиардеры имеют три общих личностных черты: умение разумно оценивать риск, глубокую любознательность в сочетании с фокусом на цель, а также непоколебимую решительность. Те, кто достиг миллиардного состояния самостоятельно, мыслят не так, как обычные руководители компаний.

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Их способ создания новой ценности основан на уникальных психологических качествах, помогающих им принимать нестандартные решения. К такому выводу пришли эксперты в рамках масштабного исследования UBS и PwC, опросив более 1300 миллиардеров, чтобы обнаружить, что именно отличает этих людей от других. Также было проведено интервью с тридцатью из них.

"Миллиардеры, которые сделали себя своими руками, обладают четкими личностными характеристиками, которые позволяют им подходить к задаче создания новых ценностей иначе, чем большинство корпоративных менеджеров и руководителей", —считают авторы исследования.

Разумное отношение к риску

Миллиардеры не избегают риска, но подходят к нему с осторожным оптимизмом. Они умеют увидеть выгодные возможности там, где другие видят только угрозу, находят разумные способы их уменьшения и готовятся к негативному развитию событий.

Более того, благодаря умению оценивать ситуации и передавать часть риска другим, они часто проявляются в выигрышном положении. В случае поражения быстро восстанавливаются и делают выводы на будущее.

Любознательность в сочетании с одержимой деловой сосредоточенностью

Богачи постоянно ищут новые ниши, идеи, пробелы на рынке и неиспользованные возможности, но делают это с исключительной настойчивостью, дисциплиной и вниманием к деталям ("туннельным видением").

Другим аспектом этой навязчивой сосредоточенности на бизнесе является склонность количественно оценивать все, а также способность принимать экономические решения без эмоций. Их мышление аналитическое, а решения логические, не эмоциональные. Они строго контролируют свое время и, если уж выделяют его кому-то, то посвящают этому человеку все свое внимание без всяких отвлечений.

"Единственный критически важный ресурс, на который даже миллиардеры не могут выиграть время. Вот почему доступ к ним настолько ограничен, а их график столь жестко расписан", – говорят эксперты. "Ни одна из наших встреч не была сорвана помощником, не было никаких звонков, и никто из них не смотрел на свои мобильные устройства, чтобы проверить сообщения".

Непреклонная решимость

Многие миллиардеры потерпели неудачу в бизнесе в прошлом, но это не остановило их. Они учились на своих ошибках и двигались вперед. Высокий уровень устойчивости вместе с чрезвычайной трудовой этикой помог им противостоять препятствиям и преодолевать их, а также выстоять перед трудностями.

"Миллиардеры, сделавшие себя сами, не смотрят на риск или неудачу так же, как население в целом. Они часто рассматривают риск с точки зрения неспособности извлечь выгоду от бизнес-возможностей", — подытожили эксперты.

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