Билл Гейтс раскрыл свой секрет успеха: как 'отсталый' мальчик с признаками аутизма стал создателем Microsoft

Американский бизнесмен и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, которого в школьные времена логопед назвал "отсталым" ребенком, рассказал, что помогло ему добиться поразительного успеха. По словам 69-летнего предпринимателя, немаловажную роль сыграло его воспитание, раскрытие собственного нейроразнообразия, а также готовность посвящать немалое количество времени освоение компьютера.

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале BBC. Кроме того, миллиардер признался, что по современным меркам ему могли бы диагностировать аутизм, однако он не хотел бы избавляться от расстройства, ведь определенные особые черты помогли ему развить карьеру.

"Моя мама заставляла нас (с сестрами. – Ред.) общаться со взрослыми. Она считала, что мы должны быть прилежными и иметь хорошее поведение. Были дни, когда я думал, что не заслуживаю критики, но в каком-то смысле мои амбиции формировались именно благодаря этому. Я завидовал ребятам, которые имели лучшую социализацию и физическую подготовку. Но когда я нашел свою нишу в математике, было приятно, что при твоем появлении люди думали: "О, это же этот умный математик". Эта роль мне подходила", – поделился бизнесмен.

В жизни Билла Гейтса был случай, когда врач логопед посоветовал родителям филантропа оставить его в том же классе на второй год, при этом использовав термин "отсталый". Тогда так называли детей, которые не могли быстро вписаться в коллектив.

"Мне говорили, что у меня слишком много энергии, поэтому меня лучше оставить на второй год. Но в том же году сказали, что, возможно, меня стоит перевести на два класса выше, потому что мои знания по математике это позволяли. Я знал, что взрослые были немного смущены и недовольны, но очень помогали мне", – сказал создатель Microsoft.

Как отметил Гейтс, сейчас он понимает, что ему вполне могли бы диагностировать расстройство аутистического спектра, однако не собирается проходить необходимые тестирования. Бизнесмен объяснил: не видит в этом смысла, ведь нет лекарств, которые помогли бы повысить коммуникативные навыки. Да и он этого не очень хотел бы: "Мои положительные черты помогли в карьере, а недостатки не стали проблемой".

По мнению Билла Гейтса, немаловажную роль в его воспитании сыграла и бабушка, ведь именно она научила его побеждать противников благодаря игре в карты.

Кроме того, филантроп вспомнил, что в школьные годы невероятно сильно хотел понять, как устроено программирование, так что много времени проводил сначала за телетайпом (электромеханической печатной машинкой), а впоследствии и компьютером. Ради этого он даже тайком убегал из дома.

"Мы с Полом Аленом и Кентом Эвансом нашли компанию, которая позволяла нам работать на их компьютерах. Мы находили у них определенные проблемы, поэтому предприятие экономило на обслуживании. Офис был недалеко от моего дома, поэтому я направлялся туда поздно ночью. Я вылезал через окно комнаты, чтобы родители не заметили. Автобус проезжал возле дома, но после десяти вечера он ехал мимо. Поэтому мне надо было идти на остановку к детской больнице", – поделился основатель Microsoft.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Билл Гейтс назвал простую детскую привычку, которая помогла ему стать миллиардером.

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