Эти блюда очень любили в дефицитном СССР: сейчас стали редкостью

Во времена СССР гастрокультуры как таковой не существовало. Продуктов для приготовления интересных и даже просто полезных блюд не хватало, поэтому ставка делалась исключительно на калорийность, а заведения общественного питания были неуютными и с ограниченным меню.

Видео дня

Из-за постоянной нехватки продуктов советские повара вынуждены были придумывать блюда из того, что можно было достать, а в магазинах порой можно было встретить довольно странные произведения пищевой промышленности. OBOZ.UA вспоминает, что ели в Стране Советов и чего сейчас почти не найдешь на наших столах.

Молочный суп с вермишелью

Это главный кошмар советского детства. Сваренные в молоке подслащенные макароны имели неприятную пенку, еще и разбухали до невероятных размеров, превращаясь в клейстер. Такой суп готовили на завтрак в детсадах и школах, потому что это было дешево, быстро и очень сытно для детского организма.

Рыбный суп из консервов

Настоящая палочка-выручалочка, когда на полноценную уху не было времени или не удавалось найти свежей рыбы в магазине. Обычно в кастрюлю летела баночка сайры, сардин, а то и просто кильки в томате, что давало супу специфический консервный аромат и жирность, которую сейчас трудно назвать изысканной.

Пельменный суп

По сути, это просто пельмени, сваренные с большим количеством воды, лавровым листом и иногда зажаркой из моркови и лука. Блюдо родилось из потребности "накормить семью одной пачкой". Бульон в нем выполнял роль наполнителя, чтобы никто не встал из-за стола голодным.

Макароны по-флотски или плов на основе тушенки

Из-за хронического дефицита нормального мяса тушенку клали, куда только могли. В том числе готовили с ней макароны по-флотски, для которых на самом деле нужен качественный фарш, и даже плов, рецепт которого предполагает цельное мясо. Это было немножко вкуснее обычного гарнира и даже тянуло на праздничное блюдо. Хотя сейчас мы воспринимаем нечто подобное, как еду для отключений света или походный вариант.

Перловка ("шрапнель")

Эта каша получила свое суровое название в армейских столовых из-за жесткой текстуры зерен, которые "взрывались" на зубах. Правильно и долго готовить перловую крупу никто не хотел, поэтому она обычно получалась сухой и тяжелой. Хотя на домашних кухнях хозяйки все же умудрялись сделать ее вполне съедобной.

Пельмени с уксусом

Во времена, когда качественная сметана была редкостью, а о соусах вроде кетчупа еще никто даже не слышал, уксус был бесплатной приправой в каждой пельменной. Он идеально перебивал вкус сомнительного мяса внутри и добавлял блюду необходимой остроты.

Печеночный торт с печенью

Вершина советского "креатива" для праздничного стола. Для блюда лепешки из молотой печени перемазывали толстым слоем майонеза с чесноком. Это была очень тяжелая закуска, которая сейчас постепенно исчезает из меню из-за моды на более легкую и здоровую пищу. Хотя иногда блюдо пытаются адаптировать – сделать легче и вкуснее.

Томатное мороженое

Это был специфический продукт в бумажных стаканчиках, который по вкусу напоминал замороженный подслащенный томатный сок. Кто-то его обожал за необычную кислинку, а кто-то считал ошибкой технологов. Несмотря на современный интерес к креативным блюдам, найти именно томатный вкус мороженого практически невозможно.

Медовое масло

Смесь сливочного масла с медом продавалась готовой и была популярным заменителем дорогих джемов или шоколадных паст. Оно было очень сладким и липким. Его намазывали на батон к утреннему чаю или делали с ним сладкие "тормозки" на работу. Сейчас проще купить торт медовик – он будет не таким жирным, но при этом все равно будет иметь аромат меда.

Маринованные арбузы

Это был способ сохранить летний вкус на зиму, который на самом деле превращал сладкий арбуз в нечто остро-соленое и пряное. Сейчас эта закуска кажется слишком специфической на вкус, хотя раньше она была обязательным элементом зимней консервации во многих семьях.

Кисель из брикетов

Это были плотные розовые "кирпичи" из концентрата, которые дети обожали грызть сухими, обдирая небо. Если же его таки варили, получался очень густой, почти резиновый напиток, который сейчас выглядит слишком искусственным из-за большого количества красителей и крахмала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, зачем в СССР практически в каждый шкаф с одеждой клали коробку со спичками.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.