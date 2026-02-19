'Эта война унесла жизнь моего сына': тренер Александр Обединский рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Александр Обединский – основатель спортивной династии, тренер, человек, который воспитал чемпионов. Его сын, Евгений Обединский, был многократным чемпионом Украины по водному поло и капитаном национальной сборной. В марте 2022 года 39-летний Евгений погиб в Мариуполе: оккупанты убили его выстрелом в голову прямо на балконе собственного дома. Чемпион, который прославлял Украину, стал жертвой войны в родном городе. Историю потери и памяти отец Евгения, Александр, рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Они с соседями договорились дежурить по двое на балконе, чтобы в случае обстрела или возгорания дома сразу тушить пожар. Именно в тот день была их очередь дежурить. Во время обстрела Женя как раз находился на балконе. Прямое попадание в голову – смерть наступила практически мгновенно. Эта страшная война унесла жизнь моего сына и уничтожила жизнь нашей семьи", – рассказывает Александр.

Но через несколько дней семью постигла еще одна трагедия. Во время попытки эвакуации из Мариуполя 12-летняя дочь Евгения, Кира, подорвалась на растяжке и получила тяжелые ранения. Травмированного ребенка россияне похитили и вывезли в оккупированный Донецк.

Дедушка очень переживал, чтобы внучку не отправили в Россию, как это часто случается, и искал способ как можно быстрее вернуть ребенка. Однажды ему предложили поехать на Донбасс за Кирой. Александр отправился в долгий и опасный путь: из Киева поездом в Польшу, далее самолетами через Турцию и Москву, поездом в Ростов и наконец автомобилем – в оккупированный Донецк. Там он наконец смог обнять Киру. Александр признается: тот момент он запомнит навсегда.

"Эмоции были невероятные с обеих сторон. Она очень ждала и хотела домой. Но она понимает, что произошло с Мариуполем, что того дома уже нет, нет папы. Ощущение такое, будто жизнь обнулили, просто разрушили", – говорит Александр.

У ребенка не осталось никого, кроме дедушки – маму она потеряла еще в детстве, а отца забрала война. Сейчас Кира вместе с дедушкой проживают в Киеве и учатся жить заново. Александр говорит, что память о сыне для него – это не только боль, но и сила держаться ради внучки. А Кира хранит мобильный телефон отца как самую дорогую вещь на память о нем.

