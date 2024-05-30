Есть такая шутка, что психолог - это менеджер по связям с реальностью. Мне это определение очень нравится - и вот почему. Посвятив более 20-ти лет различным коммуникациям, мне самому доводилось много раз быть таким менеджером по связям с реальностью для самых разных СЕО, собственников бизнеса, депутатов и министров.

Почему, спросите вы - они же все должны быть максимально адекватными людьми? Должны, но не обязаны. Более того - почти все эти люди, рано или поздно, оказываются в определенном информационном пространстве, сознательно или бессознательно сформированном их окружением. Окружением, в той или иной степени, зависимым от них. Тогда то они и теряют эту хрупкую связь с реальностью. Причем некоторые практически бесповоротно!

Ровно тоже самое происходит и с нашей психикой. Изначально мы рождаемся очень слабо подготовленными к реальности нашего мира. Именно поэтому нас сначала от нее защищают наши родители, а позже - наша психика. Причем все они защищают нас от нее в меру своих пониманий и способностей.

В итоге часто, глядя на себя в зеркало, мы видим совсем не того человека, которого видят окружающие. В итоге по ту сторону зеркала находится кто-то жутко несовершенный: слишком толстый или худой, очень красивый или наоборот, недостаточно привлекательный - кто-то не тот, кого мы ожидали там увидеть.

А ведь зеркало всего лишь отражает лучи света. И эти лучи через наш зрительный аппарат попадают к нам в мозг. А вот дальше, в нашем мозгу, начинается эта магия преломленных световых лучей. Психика рисует нам именно то, что она в данный момент способна нарисовать в силу нашего ментального состояния, наших травм, нашего гормонального состояния даже, если хотите.

Представьте себе насколько это может быть далеко от реальности. И, поверьте - это всегда далеко от реальности. Просто в большей или меньшей степени. Находясь в терапии уже полтора года, могу утверждать, что процесс приближения к реальности - это как движение в сторону горизонта.

Но он важен и необходим по нескольким причинам. Прежде всего, что бы видеть в зеркале реального себя. Это возможно только после длительного и зачастую болезненного процесса принятия. Также это важно для того, чтобы в конце концов перестать жить чужую жизнь - своих родителей и прочих важных фигур из вашего детства.

Ну и самое, наверное, главное - это важно для того, чтобы понять наконец-то для себя чего я хочу, а чего нет. Что для меня по настоящему приоритетно, а что второстепенно! Что мне дает силы, а что отнимает? Что меня окрыляет, а что делает апатичным и меланхоличным?

Причем понять по настоящему - отбросив все не свои установки, стереотипы, штампы и догмы, навязанные в детстве родителями, школой, социумом и государством. Навязанные с одной целью - сделать меня удобным для всех, как правило в ущерб мне самому.

Именно это я и называю восстановлением связи с реальности. И именно это и есть работа настоящего психолога. Особенно в наше неспокойное штормовое время, когда видимость горизонта ограничена, а факт наступление светлого будущего все больше подвергается сомнению нашей психикой - конечно же из самых благих побуждений защитить нас от наших же мнимых монстров.