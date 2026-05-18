'Есть шансы на жизнь': медики рассказали о состоянии полицейского, раненого в результате вооруженного нападения в Хмельницкой области

Полицейского, который получил ранения в результате вооруженного нападения в Хмельницкой области 15 мая, перевели из реанимации в обычную палату. На третьи сутки после оперативного вмешательства его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Видео дня

Врачи также сообщили, что у правоохранителя "ориентировочно есть шансы на жизнь".

Об этом Общественному рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Хмельницкой областной больницы Василий Левицкий. После проведенного оперативного вмешательства полицейский находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас его перевели из отделения интенсивной терапии в палату, где он продолжает лечение.

Врач отметил, что состояние травмированного правоохранителя на третьи сутки после операции является удовлетворительным. В то же время пациент нуждается в дальнейшей медикаментозной терапии и реабилитационного сопровождения.

Напоминаем, что в Хмельницкой области попрощались с другим полицейским Сергеем Черным. Он погиб в результате вооруженного нападения.

Как сообщал OBOZ.UA, полицейский, который получил огнестрельное ранение во время стрельбы в Хмельницкой области, находится в реанимации. Его состояние остается тяжелым, однако после операции врачи фиксируют стабилизацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!