Есть разные теории: когда надо выносить елку

Если вы предпочитаете натуральную елку на Рождество и Новый год, то каждый раз сталкиваетесь с необходимостью выбрасывать ее, когда праздники пройдут. И каждый год продолжаются дискуссии, когда делать это правильно.

Видео дня

УНИАН рассказал, что на эту тему говорят приметы, церковь, фэншуй и врачи. Все дают довольно четкие советы по поводу утилизации елки.

Когда время убирать елку

Приметы говорят, что не следует разбирать елку сразу после праздников. Существует поверье, что делать это раньше завершения праздничного сезона нельзя. По новоюлианскому календарю сезон рождественских праздников финиширует 6 января – в день Крещения. Некоторые считают, что стоит продержать елку дома до Старого Нового года, то есть 14 января. Однако, после календарной реформы этот праздник потерял актуальность. Поэтому ориентируйтесь на свои привычки и ощущения. Дерево должно приносить в дом радость и положительную энергию, пока продолжается праздничный сезон.

Интересно, что церковь здесь согласны с суевериями. Священники советуют не избавляться от дерева до праздника Крещения. В этот день Святки завершаются и держать новогоднее дерево в доме особого смысла уже нет.

Фэншуй ориентируется на совсем другую дату – наступление китайского Нового года. В этот раз год Огненной Лошади наступит 17 февраля. До этого времени стоит держать в доме живое растение, над которым повесить украшение красного или золотого цвета для привлечения благополучия и финансов. Поэтому, если елка к этому времени засохнет и осыплется, можно заменить ее большим комнатным растением.

По мнению медиков, ориентироваться стоит в первую очередь на состояние дерева. Если веточки елки потемнели, а иголки стали осыпаться, ее пора убирать. Сухое дерево быстрее накапливает пыль, что вредно для людей с аллергией, астмой и другими проблемами с дыханием.

Как правильно разбирать елку

Особо суеверные люди даже разбирают елку в правильном порядке. Считается, что это тоже работает на привлечением достатка:

сначала снимают гирлянды, мишуру и шары, а в конце — верхушку, которая отвечает за благополучие;

выносить елку желательно днем, чтобы это видели соседи;

дерево нельзя выбрасывать на мусор, иначе можно "выбросить" счастье.

Если же во время разборки елки у вас разбилось какое-то украшение, не расстраивайтесь, а загадайте желание. Считается, что оно непременно сбудется.

Куда девать елку

Четких примет на этот счет не существует, зато есть рекомендации экологов. Дерево лучше всего сдать в пункт переработки, где его измельчат на щепу, которую используют для мульчирования городских клумб или других нужд. Также ствол дерева можно отнести в лес, где летом в нем будут жить насекомые и мелкие животные.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему нельзя ставить елку возле окна.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.