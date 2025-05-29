'Есть идея не ограничивать': Вениславский рассказал об обсуждении относительно выезда за границу мужчин в возрасте до 23-24 лет

В Верховной Раде рассматривают возможность разрешить мужчинам в возрасте до 23-24 лет свободно выезжать за границу. Законодательные инициативы в этом направлении могут появиться уже в ближайшее время.

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Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. По его словам, эта инициатива активно обсуждается внутри комитета, а также с представителями других фракций.

"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в частности в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с различными фракциями и в парламенте, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничения, которые мы ввели во время военного положения", – сказал Вениславский.

Депутат отметил, что конкретной модели еще нет, но в целом есть идея не ограничивать передвижение граждан Украины до достижения 23-24 лет. Это позволит, в частности, студентам, которые учатся за рубежом, посещать Украину, видеться с семьей и не оставаться за границей навсегда.

Сейчас в парламенте есть предварительный консенсус, что изменения нужны. Но возраст, до которого может действовать свободный выезд, еще обсуждается - ведь, как отметил Вениславский, тема "сенсационная". Ожидается, что в ближайшее время в Раде появятся соответствующие законодательные инициативы.

Напомним, в Украине во время всеобщей мобилизации и военного положения, введенных из-за полномасштабной войны, право мужчин на выезд за границу ограничено. Среди тех, кому разрешено покидать пределы страны, есть граждане военнообязанного возраста, которые были исключены из воинского учета.

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